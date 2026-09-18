El presidente Abelardo de la Espriella informó este viernes sobre un operativo de la fuerza pública que terminó con la captura de cinco presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en La Esperanza, Norte de Santander.

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A través de una publicación en redes sociales, el mandatario compartió fotografías del procedimiento y aseguró que entre los detenidos se encuentra alias ‘Miguel’, señalado como cabecilla de escuadra de esa organización.

Según la información entregada por De la Espriella, el señalado integrante de las ACSN estaría relacionado con la coordinación de extorsiones, amenazas y labores de inteligencia contra miembros de la fuerza pública.

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El presidente también informó sobre la incautación de un fusil, tres pistolas, una escopeta, explosivos y abundante munición.

Acá la publicación de De la Espriella con la foto del operativo:

¡Golpe contundente al grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada! En La Esperanza, Norte de Santander, el Ejército y la Policía capturaron a cinco de sus integrantes, entre ellos alias “Miguel”, cabecilla de escuadra dedicado a coordinar extorsiones,… pic.twitter.com/4bq58UFfDa — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 18, 2026

De la Espriella mostró las capturas y lanzó advertencia

Al presentar el resultado de la operación, De la Espriella calificó el procedimiento como un “golpe contundente” contra las ACSN y aseguró que las autoridades continuarán adelantando operaciones contra la estructura.

“Los vamos a acabar”, escribió el presidente al finalizar su publicación.

La expresión hace parte del mensaje con el que el mandatario acompañó la fotografía del operativo y su balance sobre las capturas.

¿Qué tiene que ver ‘Bendito Menor’ con las ACSN?

El nombre de ‘Bendito Menor’ está relacionado con las ACSN porque Naín Andrés Pérez Toncel fue uno de los principales cabecillas de esa organización criminal.

Pérez Toncel murió el 4 de septiembre de 2026, durante un operativo de la Fuerza Pública en Riohacha, La Guajira. Para entonces, las autoridades lo señalaban como uno de los principales responsables de la estructura criminal.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.