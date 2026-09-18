Por: EL PILON SA

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‘Luna Sanjuanera’ se erige como una de las canciones más emblemáticas de San Juan del Cesar, en La Guajira, una expresión que nació de la inspiración repentina de Roberto Calderón Cujía mientras estudiaba arquitectura en la Universidad del Atlántico. El propio Calderón relató, según declaraciones recogidas en medios, que fue en tercer semestre cuando experimentó lo que llamó una revelación divina. Sin dudarlo, dejó el salón de clases para plasmar las primeras palabras que definieron el rumbo de esta composición, considerando ese instante como la “inmortalidad del momento”, en la que la chispa oportuna del compositor no se debe desaprovechar.

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Calderón recordó que, en ese momento, solo pudo escribir algunas palabras sueltas —“calles de mi pueblo, serenatas, río Cesar”—, imágenes profundamente ligadas a su terruño. Posteriormente, se dirigió a la cafetería de la universidad para continuar desarrollando lo que pronto sería uno de los temas más significativos de su carrera. Así, los paisajes, las costumbres y el sentido de pertenencia de San Juan del Cesar comenzaron a tomar forma en la canción, aun cuando el compositor se encontraba lejos de casa, en Barranquilla, lo que marcó también una distancia nostálgica en la obra.

La importancia de la interpretación de ‘Luna Sanjuanera’ quedó sellada cuando Poncho Zuleta, figura de autoridad en el canto y la crítica de la música vallenata, la grabó junto a Los Hermanos Zuleta en 1978. Según palabras de Calderón, esto marcó un antes y un después, pues Zuleta, por primera vez, hizo coros en la canción, sellando así la relevancia de la obra en la identidad musical de San Juan del Cesar.

Para Calderón, componerle a los antepasados y al origen es lo más hermoso que le puede ocurrir a una persona. Así, la canción no solo se consolidó como distintivo de su pueblo natal, sino que trascendió como himno fundamental del folclor vallenato, al punto de ser imprescindible en cualquier parranda. Prueba de su peso cultural es que ‘Luna Sanjuanera’ es reconocida como el himno del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, que se realizará en San Juan del Cesar del 10 al 13 de diciembre de 2026. En este evento, la canción une a compositores, intérpretes y seguidores del género vallenato, reflejando la profunda identidad local.

El legado de ‘Luna Sanjuanera’ sigue vigente, como se evidenció cuando el presidente Abelardo De La Espriella visitó San Juan del Cesar el 17 de septiembre. Allí, en un acto simbólico, compartió escenario con Roberto Calderón y músicos vallenatos para interpretar la canción, integrando la agenda presidencial con el orgullo cultural de La Guajira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia detrás de la canción ‘Luna Sanjuanera’ de Roberto Calderón?

La historia de ‘Luna Sanjuanera’ está marcada por un momento de inspiración que Roberto Calderón Cujía vivió en su etapa universitaria en la Universidad del Atlántico. La canción surgió de la nostalgia y el amor por San Juan del Cesar, mientras el compositor estaba en Barranquilla. Imágenes como las calles de su pueblo, las serenatas y el río Cesar fueron el inicio de una letra que más tarde tomaría forma completa y se convertiría en símbolo local, especialmente tras la interpretación de Poncho Zuleta con Los Hermanos Zuleta en 1978.

¿Por qué ‘Luna Sanjuanera’ es considerada himno en el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata?

‘Luna Sanjuanera’ es considerada el himno del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata por su estrecho vínculo con la identidad, el folclor local y la historia de San Juan del Cesar. La canción es un símbolo de pertenencia y un recordatorio de las raíces guajiras, por lo que ocupa un lugar central en cada edición del festival, reuniendo a compositores e intérpretes que celebran la tradición vallenata.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.