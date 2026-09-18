Por: EL PILON SA

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Abelardo De La Espriella regresó a San Juan del Cesar, el jueves 17 de septiembre, en lo que fue su primera visita como presidente a este municipio de La Guajira. Su presencia allí cobra especial relevancia, ya que fue el único lugar del departamento en el que logró ganar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, imponiéndose frente a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Según los resultados electorales, en San Juan del Cesar, De La Espriella obtuvo 12.729 votos, superando a Cepeda, quien alcanzó 9.228 sufragios, con una diferencia de 3.501 votos. Este hecho convirtió a la localidad en una excepción dentro de La Guajira, una región donde, en términos generales, Cepeda fue el vencedor.

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De acuerdo con los datos oficiales, Iván Cepeda se impuso en el departamento con 198.557 votos, el 60,45 % del total, mientras De La Espriella logró 126.501 votos, correspondientes al 38,51 %. La participación electoral fue del 46,86 %, con 332.166 votantes de un potencial de 708.846. En los principales municipios, la ventaja de Cepeda fue evidente: en Riohacha obtuvo el 53,58 %, en Maicao el 51,40 % y en Uribia el 56,36 %. Además, en Albania y Barrancas, el candidato del Pacto Histórico obtuvo el 71,20 % y 66,64 % respectivamente. La tendencia a favor de Cepeda se extendió por casi todos los municipios, consolidándose en la segunda vuelta electoral, especialmente en Manaure, donde su apoyo creció respecto a la primera ronda.

El retorno de De La Espriella a San Juan del Cesar no solo fue una visita protocolaria, sino también una oportunidad para consolidar el vínculo con la población que respaldó su proyecto político y hoy lo reconoce como mandatario. Durante su estadía, el presidente participó en varias actividades relacionadas con los intereses y necesidades de la región guajira y, en medio de la agenda oficial, tuvo un espacio para conectarse con la tradición cultural local.

Uno de los instantes más recordados de la jornada se vivió cuando De La Espriella, junto al compositor Roberto Calderón, interpretó la canción ‘Luna sanjuanera’, considerada un himno del folclor vallenato y del pueblo. La interpretación, acompañada por instrumentos tradicionales como el acordeón, la caja y la guacharaca, fue recibida con aplausos y permitió a De La Espriella acercarse a la comunidad fuera del protocolo oficial, mostrando un lado más humano y cercano a las raíces del municipio que le dio la victoria electoral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué San Juan del Cesar fue el único municipio de La Guajira donde ganó Abelardo De La Espriella?

San Juan del Cesar destacó en las elecciones presidenciales como el único municipio de La Guajira donde Abelardo De La Espriella obtuvo más votos que Iván Cepeda en la segunda vuelta, con 12.729 sufragios frente a los 9.228 de su adversario. Esta excepción se dio en el contexto de una tendencia general favorable al Pacto Histórico en el resto del departamento, según los datos oficiales reportados en el texto.

¿Cuál es el significado de la canción ‘Luna sanjuanera’ interpretada durante la visita presidencial?

‘Luna sanjuanera’ es una obra emblemática del folclor vallenato y constituye un himno para el pueblo de San Juan del Cesar. La canción, compuesta por Roberto Calderón, fue interpretada por Abelardo De La Espriella durante su visita, mostrando una conexión con la cultura local e involucrando activamente a la comunidad en un evento cargado de simbolismo y tradición.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.