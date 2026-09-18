Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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De acuerdo con el informe de las autoridades, una reciente operación de inteligencia desembocó en la captura de cuatro personas, quienes son señaladas de integrar una estructura delincuencial que operaba en zonas aledañas a La Ladrillera, en Barú, Cartagena. De acuerdo con lo establecido durante las investigaciones, los sospechosos habrían recurrido a la violencia física, amenazas y amordazamientos para someter a sus víctimas. Tras reducirlas por medio de la intimidación —utilizando armas de fuego, elementos cortopunzantes y objetos contundentes— los presuntos delincuentes obligaban a las personas a realizar transferencias bancarias a través de aplicaciones móviles.

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Parte fundamental en el desarrollo del caso fue el análisis de registros obtenidos por cámaras de seguridad en la zona. Estos videos permitieron reconstruir los actos cometidos y la forma en la que los implicados habrían interceptado algunas de sus víctimas, sumando detalles clave al material probatorio. Además, la recolección de testimonios y otros elementos fue esencial para fortalecer el proceso judicial en curso.

Según el reporte oficial, entre los capturados se encuentra alias ‘Luis Imol’, quien había sido incluido en el cartel de los más buscados de la Policía de Cartagena, situación por la que se ofrecía una recompensa de hasta $10 millones por cualquier información que permitiera su ubicación. En la investigación se contempla la posibilidad de que este grupo esté vinculado con otros hechos similares registrados en Barú durante 2025, lo que aumenta la preocupación de las autoridades y motivó un esfuerzo ampliado en la recopilación de pruebas y testimonios.

El alcance de la estructura criminal también tocó a mujeres, quienes estarían entre las víctimas de los incidentes investigados. En algunos casos, las autoridades determinaron que se habría ejercido violencia sexual, incluidos actos y accesos carnales violentos, presuntamente bajo amenazas. Frente a estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a los capturados por delitos como hurto agravado, secuestro, violencia sexual y porte ilegal de armas. El proceso legal sigue su curso mientras se analiza si existen más personas afectadas o vínculos con otros delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos se imputan a los capturados en Barú, Cartagena?

Según las autoridades, los cuatro detenidos en Barú son señalados de hurto agravado, secuestro, violencia sexual y porte ilegal de armas. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso en contra de los implicados, quienes están siendo investigados también por su posible relación con otros hechos violentos ocurridos en la zona durante 2025.

¿Cómo ayudaron las cámaras de seguridad en la captura de los sospechosos en Barú?

De acuerdo con los investigadores, la revisión de los registros de cámaras de seguridad en sectores cercanos a La Ladrillera resultó crucial. Estas imágenes permitieron reconstruir los movimientos de los sospechosos e identificar la forma en que abordaban a las víctimas, lo que fortaleció el material probatorio y contribuyó a la captura de los presuntos integrantes de la estructura criminal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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