Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noticia sobre el presupuesto para el Tolima en 2027 ha unido a congresistas del Centro Democrático y del Pacto Histórico en una preocupación común. Según datos expuestos por los propios legisladores, el Tolima enfrentaría una reducción de $300.561 millones respecto a los recursos programados para 2026, una disminución que corresponden a un 17,42 %. Estos cálculos han sido presentados y debatidos en espacios legislativos por representantes de diversas tendencias políticas.

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Carlos Edward Osorio, representante del Centro Democrático, fue enfático en señalar que, de acuerdo con sus análisis previos, el departamento de Tolima sería el más afectado, después de San Andrés. Osorio incluso sostuvo que la reducción sería superior al porcentaje oficial, estimándola en más del 25 %. El congresista relacionó su preocupación con las dificultades actuales del departamento: mencionó los retos derivados de los incendios forestales y los problemas de seguridad y minería ilegal. Osorio recalcó la importancia de no “castigar” al Tolima en medio de circunstancias críticas y advertió que la bancada local dejaría constancia de su alerta en las comisiones económicas.

Por su parte, Marco Emilio Hincapié, representante del Pacto Histórico, también cuestionó la disminución presupuestal. El congresista subrayó el impacto en sectores neurálgicos: el sector agropecuario tendría una reducción de $40.466 millones, es decir, un recorte del 50,22 %; en educación pública descendería en $39.997 millones; minas y energía vería restados $141.341 millones. Hincapié agregó que no aparecen recursos asignados para necesidades prioritarias como agua potable, saneamiento básico, vías terciarias y recuperación de zonas afectadas por emergencias climáticas. Calificó el recorte como un “abandono institucional”.

A pesar de sus distintas filiaciones políticas, ambos representantes coincidieron en la petición de revisar el reparto de los recursos y mostrar su inconformidad con las partidas planteadas para el Tolima. El Gobierno Nacional, de acuerdo con la información debatida en el Congreso, ha planteado el presupuesto del próximo año dentro de un plan de austeridad y ajustes, aunque dichas cifras están sujetas a cambios durante el trámite legislativo. Por ahora, el futuro presupuestal del Tolima sigue en discusión y su desenlace dependerá del avance en el Congreso y las eventuales modificaciones al proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presupuesto para el Tolima disminuiría en 2027 según congresistas?

De acuerdo con los cálculos presentados por los congresistas Carlos Edward Osorio y Marco Emilio Hincapié, la propuesta del Gobierno Nacional contempla una reducción del 17,42 % en los recursos para el Tolima, lo que equivaldría a $300.561 millones menos comparado con 2026. La razón detallada para esta disminución se encuentra en el ajuste y las medidas de austeridad incluidas en el presupuesto de 2027, como fue presentado ante el Congreso y según lo publicado en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda.

¿Cuáles serían los sectores más afectados por el recorte presupuestal en el Tolima?

Los sectores con mayor impacto negativo, según el análisis de Marco Emilio Hincapié, serían el agropecuario, que tendría un recorte del 50,22 %, educación pública y minas y energía. Además, la propuesta no contemplaría recursos específicos para necesidades como agua potable, saneamiento básico, vías terciarias e inversiones para zonas afectadas por emergencias climáticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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