Por: El Espectador

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La Defensoría del Pueblo advirtió, mediante una alerta temprana, el incremento del riesgo para más de 12.000 habitantes de Mercaderes, en el sur del Cauca, por el quiebre de una tregua entre el Eln (Ejército de Liberación Nacional) y la organización criminal conocida como La Mafia. Dicha alerta documentó un ambiente de enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados y el uso de explosivos lanzados por drones en zonas habitadas. De acuerdo con el informe de la Defensoría, aunque el municipio cuenta con unos 19.070 residentes, por lo menos 12.320 personas se encuentran directamente expuestas en sectores urbanos como La Y, El Porvenir y Las 100 Casas, así como en los corregimientos de Arboleda y San Joaquín.

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La información oficial señala que desde enero de 2026, La Mafia hizo presencia en Mercaderes, aprovechando el cobro de extorsiones, la minería ilegal y la prestación de servicios de vigilancia armada para enclaves dedicados a esa actividad. En ese periodo inicial, ambas agrupaciones convivieron sin choques abiertos, hasta que en julio surgió una seria confrontación por el control territorial y las rentas ilícitas. Esta situación se agravó por la ubicación estratégica de Mercaderes, situado en corredores clave que unen diferentes regiones del Cauca y Nariño, facilitando el tránsito de personas armadas, armamento y recursos de dichos grupos irregulares.

Uno de los eventos más críticos ocurrió el 15 de julio en la vereda Canta Llano, donde, según la Defensoría, miembros del Eln atacaron con explosivos transportados mediante drones una vivienda donde presuntamente había integrantes de La Mafia, lo que provocó un intercambio de disparos que dañó viviendas y afectó bienes civiles. En esos episodios, la entidad confirmó que varias personas perdieron la vida; sin embargo, no se lograron identificar porque los cuerpos fueron retirados por las propias estructuras armadas. Además, un civil resultó lesionado tras quedar en medio del fuego cruzado.

Los choques se extendieron a áreas densamente habitadas y a rutas frecuentadas por la comunidad. La circulación de panfletos intimidatorios y señalamientos públicos de supuesta colaboración con La Mafia ha generado temor por posibles homicidios selectivos, desplazamientos y abandono de propiedades. Entre el 1 y el 24 de julio, la Defensoría recopiló más de 14 testimonios vinculados a actos violentos, amenazas y abandono de viviendas; incluso dos firmantes del Acuerdo de Paz debieron abandonar la región tras incursiones del Eln en Arboleda.

De acuerdo con la alerta, poblaciones afrodescendientes, campesinos, mujeres, niños, líderes sociales y funcionarios públicos se consideran especialmente vulnerables. Además, se advierte riesgo de confinamiento, reclutamiento forzado de menores, violencia de género, deserción escolar y restricciones al ingreso humanitario. La Defensoría alertó sobre una posible agravación si La Mafia alcanzara alianzas con disidencias de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) o facciones afines, aunque este punto se presenta solo como hipótesis. Finalmente, la entidad emitió 13 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y locales, insistiendo en respuestas integrales que antepongan la protección de la vida y los derechos fundamentales frente a la crisis en Mercaderes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de seguridad en Mercaderes, Cauca, según la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo reportó una crisis creciente en la seguridad de Mercaderes debido a enfrentamientos entre el Eln y La Mafia, con uso de drones para ataques, desplazamientos forzados y amenazas sistemáticas. La entidad alertó sobre riesgos particulares para más de 12.000 residentes, incluyendo episodios de violencia en zonas urbanas y rurales, además del peligro de confinamiento, reclutamiento de menores y restricción de servicios básicos.

¿Qué significa extorsión y cuáles son sus efectos en la comunidad de Mercaderes?

La extorsión, según lo documentado en la alerta, consiste en exigir dinero o beneficios a los habitantes bajo amenaza de violencia. Esta práctica, conocida localmente como cobro de “vacunas”, ha impactado negativamente en la comunidad de Mercaderes, generando temor, afectando actividades económicas y contribuyendo al desplazamiento y al abandono de bienes por parte de las familias amenazadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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