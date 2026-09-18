El expresidente Gustavo Petro respondió a la controversia por una carta firmada por residentes del conjunto Sierras del Moral, en el norte de Bogotá, quienes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el exmandatario establezca allí su residencia. El pronunciamiento fue divulgado este 18 de septiembre y rápidamente generó reacciones en redes sociales.

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A través de su cuenta de X, Petro se refirió directamente al tema y defendió su derecho a escoger el lugar en el que quiere vivir. “Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde él quiera”, escribió el exmandatario en respuesta a la información sobre la comunicación de los vecinos.

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La carta, fechada el 18 de septiembre, fue suscrita por un grupo de habitantes de Sierras del Moral. En el documento, los firmantes dejaron claro que no cuentan con documentos que permitan confirmar que Petro ya tenga un contrato de arrendamiento o que exista una negociación cerrada para ocupar una vivienda en el conjunto.

Uno de los principales argumentos expuestos por los residentes está relacionado con la inclusión del nombre de Petro en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC. Por esa razón, solicitaron que cualquier eventual negocio inmobiliario sea revisado previamente por especialistas para establecer cuáles serían las restricciones y sus posibles efectos para las partes y la copropiedad.

Sin embargo, los propios firmantes hicieron una precisión sobre el alcance de su comunicado. Señalaron que aparecer en la lista OFAC no equivale a una condena penal ni significa, por sí solo, una prohibición general para arrendar una vivienda en Colombia. También indicaron que no están atribuyendo delitos o irregularidades al expresidente ni a las personas que eventualmente intervengan en una negociación.

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La comunicación también pidió a la administración del conjunto evaluar, dentro de sus competencias, asuntos relacionados con seguridad, convivencia y utilización de las zonas comunes si finalmente se concreta la llegada del exmandatario. No obstante, los residentes aclararon que el documento representa únicamente a quienes lo firmaron y que no constituye una posición oficial de la administración, de los consejos ni de todos los habitantes de Sierras del Moral.

Polémicas y logros de Petro

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