Por: EL PILON SA

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La situación de Keyber David, un niño de cuatro años internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Laura Daniela en Valledupar, tiene en vilo a su familia, que clama por un traslado urgente a una institución hospitalaria de mayor complejidad. Según información entregada por sus parientes a EL PILÓN, Keyber padece anemia falciforme —una enfermedad hereditaria de la sangre—, y en los últimos días su estado ha empeorado considerablemente.

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De acuerdo con el relato de los familiares, Keyber ingresó a la clínica caminando, pero pronto comenzaron las complicaciones. Primero, el menor tuvo que ser ingresado a cuidados intensivos; después, sufrió un paro cardiorrespiratorio, seguido de una crisis vasooclusiva, un episodio frecuente en personas con anemia falciforme que consiste en la obstrucción de los vasos sanguíneos, dificultando la llegada de oxígeno a los tejidos.

Los familiares aseguraron al medio que la atención especializada que requiere Keyber supera la capacidad actual del centro asistencial en el que permanece, especialmente en lo que respecta a cuidados intensivos pediátricos y manejo hematológico, es decir, tratamiento de enfermedades de la sangre. Por ello, han solicitado de manera insistente el traslado del niño a una institución de cuarto nivel, que cuente con servicios avanzados en estas áreas.

La angustia llegó al punto de que la madre, tías y primas de Keyber decidieron acudir personalmente a buscar al presidente Abelardo De La Espriella, quien estaba en Riohacha de visita oficial el jueves 17 de septiembre. Las mujeres se instalaron en las afueras del Centro Cultural Anas Mai para exponerle el caso y pedir su intervención directa para acelerar la remisión del menor.

De acuerdo con lo informado por EL PILÓN, De La Espriella escuchó atentamente a la familia y se comprometió a tramitar las gestiones necesarias para trasladar a Keyber David lo antes posible a un hospital de cuarto nivel. Incluso, en presencia de una funcionaria, el presidente instruyó priorizar la movilización del niño de inmediato o a más tardar al día siguiente, afirmando: "La prioridad es mover a Keyber hoy y mañana temprano lo que haya que hacer". Ahora, la familia espera que este compromiso se cumpla y el niño reciba la atención que necesita cuanto antes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la anemia falciforme y cómo afecta a los niños como Keyber David?

La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria de la sangre que provoca que los glóbulos rojos tengan una forma anormal, lo que dificulta el paso del oxígeno por los vasos sanguíneos. En casos como el de Keyber David, pueden presentarse crisis vasooclusivas y complicaciones graves, por lo que es fundamental contar con atención especializada.

¿Por qué es tan importante el traslado de pacientes con enfermedades complejas a hospitales de cuarto nivel?

El traslado a hospitales de cuarto nivel es esencial para pacientes que necesitan atención médica avanzada y equipos especializados que no están disponibles en centros de menor complejidad. En el caso de Keyber, esta remisión aseguraría la posibilidad de acceder a tratamientos específicos y personal capacitado para manejar sus complicaciones.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.