Por: EL PILON SA

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‘Luna Sanjuanera’ es considerada una de las canciones más emblemáticas de San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira. Esta obra nació en un momento de inspiración para Roberto Calderón Cujía mientras cursaba arquitectura en la Universidad del Atlántico. Según relató el propio compositor, la idea surgió inesperadamente cuando asistía a una clase durante el tercer semestre. Calderón decidió abandonar el recinto académico tras experimentar lo que describe como una “revelación divina del compositor”, una oportunidad irrepetible que lo llevó a escribir apenas unas palabras sobre la vivencia de su pueblo: “calles de mi pueblo, serenatas, río Cesar”. Esos conceptos iniciales, anotados en la cafetería de la universidad, se transformarían poco a poco en una pieza fundamental del repertorio vallenato y símbolo de identidad para su tierra natal, como detalló Calderón en su testimonio.

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Mientras estudiaba en Barranquilla, Calderón sostenía una conexión permanente con San Juan del Cesar y los recuerdos de su entorno. Esta distancia, sin embargo, fortaleció el lazo emocional con su pueblo y permeó el proceso creativo de la canción. De acuerdo con su relato, los paisajes, costumbres y sentimiento de pertenencia fueron el motor principal que alimentó su inspiración.

En el desarrollo de “Luna Sanjuanera” fue clave la figura de Poncho Zuleta, quien, en palabras del propio Calderón, representa una autoridad como cantante y crítico de la música vallenata. El compositor explicó que la primera vez que Zuleta cantó los coros de la canción, junto a los Hermanos Zuleta en 1978, la obra alcanzó una nueva relevancia, convirtiéndose en un referente para la identidad musical de San Juan del Cesar.

El peso simbólico y cultural de ‘Luna Sanjuanera’ trasciende su éxito musical y se vincula directamente con el orgullo por las raíces y el homenaje a los ancestros del municipio. Para Calderón, según sus propias palabras, componerle a la tierra natal es “lo más hermoso que le puede pasar al ser humano”. Por esa razón, la canción es considerada un himno infaltable en toda celebración vallenata y, especialmente, durante el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata. Este evento reunirá en 2026 a reconocidos exponentes del género en San Juan del Cesar, y la canción se mantiene como símbolo de la identidad cultural y musical del municipio.

En una visita reciente, el presidente Abelardo De La Espriella interpretó ‘Luna Sanjuanera’ junto a su autor, en un acto que reafirmó la fuerte conexión de esta obra con la memoria colectiva y la cultura local de la región.

¿Por qué ‘Luna Sanjuanera’ es considerada un himno en San Juan del Cesar?

De acuerdo con el testimonio de Roberto Calderón, ‘Luna Sanjuanera’ destaca por plasmar el paisaje, las costumbres y los sentimientos de su pueblo, convirtiéndose en referencia indispensable para la identidad cultural de San Juan del Cesar. Su reconocimiento como himno se ve reforzado al ser el emblema del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, que reúne a los principales exponentes de este género en el municipio.

¿Qué significa para Calderón haber compuesto ‘Luna Sanjuanera’?

Según las declaraciones de Calderón, la composición de ‘Luna Sanjuanera’ representa un acto de homenaje a sus ancestros y a las raíces de su tierra. Para él, crear una obra dedicada a su pueblo es una de las experiencias más significativas que puede vivir un ser humano, aspecto que ha consolidado la canción como un símbolo de pertenencia y orgullo regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.