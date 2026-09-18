El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo sismo en Chocó durante la tarde de este viernes 18 de septiembre, y poco después de conocerse el movimiento comenzaron a aparecer reportes de ciudadanos que aseguraron haberlo sentido en diferentes zonas del país.

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(Vea también: Otro fuerte temblor se registró en Chocó, que se volvió a sacudir este viernes)

El evento tuvo una magnitud de 4,0, ocurrió a las 2:19 p. m. y tuvo una profundidad de 34 kilómetros, con referencia en Istmina, Chocó, de acuerdo con el boletín actualizado de la entidad.

La actividad sísmica registrada durante los últimos días en esa zona ha hecho que los nuevos movimientos despiertan especial atención entre los ciudadanos, varios de los cuales dejaron sus testimonios sobre el sismo de este viernes.

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“En Cali se sintió”: ciudadanos reportaron el temblor

Entre las reacciones publicadas después del reporte del SGC aparecen testimonios desde diferentes ciudades.

Una persona aseguró haber sentido el movimiento en Cali, específicamente desde un quinto piso en el barrio Meléndez.

En Cali se sintió. 5to piso Barrio Meléndez, muy leve. Se vio temblar el TV. — Jagutico (@jagutico) September 18, 2026

También hubo un reporte desde Pereira, en el sector Hacienda Cuba, donde otra persona afirmó haber sentido el sismo.

Sentido en Pereira, sector Hacienda Cuba — Laviejitakpoper (@GiLanoviade) September 18, 2026

En Buenaventura, igualmente, una ciudadana comentó: “Lo sentí”.

Lo sentí, en Buenaventura — Karol Angulo (@soykarolangulo) September 18, 2026

Estos testimonios muestran que el movimiento fue percibido en lugares diferentes al epicentro reportado por el SGC, aunque la intensidad de la sensación varió dependiendo de la ubicación y de las condiciones de cada inmueble.

El SGC dispone de la plataforma Sismo Sentido, en la que las personas pueden reportar si percibieron un evento sísmico y aportar información sobre sus efectos.

“Esto está muy raro”: preocupación por los temblores

La repetición de movimientos sísmicos en los últimos días también provocó comentarios de preocupación entre algunos ciudadanos.

Esto está muy raro alguna rezonancia magnética le están haciendo a este departamento — JOHN.EDWIN.A🇨🇴🇨🇦 🇪🇨 🇩🇴 🗺 (@calarcho1925) September 18, 2026

Otro usuario aseguró que desde el lunes ha observado una mayor frecuencia de movimientos durante determinadas franjas horarias.

Desde el lunes entre las 3 y 5 pm se intensifican los sismos por encima de 4 y unonq otro en la madrugada

Una semana completa con esta situación — Ramon Valdez (@RamonValde_z) September 18, 2026

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.