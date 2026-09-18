Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció un paso importante en la reestructuración del Estado colombiano tras mantener una reunión de más de tres horas con David Vélez, el fundador de Nubank. El encuentro se llevó a cabo en la sede presidencial de Barranquilla y dejó como resultado el nombramiento de Vélez como principal asesor ad honorem, es decir, sin remuneración, para liderar lo que De la Espriella calificó como "la revolución de la inteligencia artificial en Colombia", según declaraciones recogidas por El Espectador.

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Durante la conversación, el mandatario le pidió al empresario su apoyo en tres frentes clave: la construcción de un Estado más pequeño, eficiente y moderno; la transformación de la educación para preparar a los jóvenes para los nuevos retos globales; y el uso de la tecnología para focalizar de manera precisa las políticas sociales, posibilitando que los beneficios lleguen directamente a quienes los necesitan. Estos puntos reflejan una preocupación de fondo por la productividad, la reducción de la burocracia y la optimización de los recursos públicos.

De la Espriella puntualizó que la meta es ambiciosa: “Convertir a Colombia en el primer país de América Latina nativo en inteligencia artificial”, lo cual implica reinventar la administración pública colocando “al ciudadano en el centro” y disminuyendo los costos operativos estatales. Para concretar este propósito se prevé presentar un proyecto que traslade estas ideas iniciales a una política de Estado, estableciendo herramientas concretas que garanticen su permanencia más allá de un solo mandato presidencial.

El presidente insistió en que la inteligencia artificial no debe ser vista únicamente como un instrumento administrativo, sino como una verdadera palanca de transformación para el país. Asimismo, recalcó que los grandes logros alcanzados por Vélez constituyen un ejemplo para millones de jóvenes colombianos que pueden aspirar a oportunidades similares. “Colombia no puede llegar tarde al futuro. Vamos a construirlo”, concluyó De la Espriella.

El rediseño del Estado también involucra a figuras clave dentro del gabinete. José Manuel Restrepo, vicepresidente, lidera la tarea de hacer “ágil y eficiente” el aparato estatal y tiene funciones excepcionales para buscar la reducción del gasto en funcionamiento. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, tiene el encargo de reducir y fusionar ministerios como parte de ese esfuerzo estructural. Toda la información citada proviene de reportes de El Espectador.

¿Cuál será el papel de David Vélez, fundador de Nubank, en la revolución de la inteligencia artificial en Colombia?

De acuerdo con lo informado por El Espectador, David Vélez asumirá el rol de asesor principal ad honorem en el proceso de modernización del Estado colombiano guiado por la inteligencia artificial. Vélez será clave en la asesoría para consolidar una política nacional que promueva mayor eficiencia estatal, transforme la educación y focalice políticas sociales mediante el uso estratégico de tecnología.

¿Qué acciones planea el gobierno de Abelardo de la Espriella para reducir la burocracia y modernizar el Estado colombiano?

Según declaraciones del presidente De la Espriella y reportes de El Espectador, las acciones incluyen transformar el funcionamiento estatal para hacer un gobierno más eficiente y reducir la burocracia. Entre los planes están la reducción del gasto de funcionamiento, fusión de ministerios y la implementación de inteligencia artificial como herramienta central para aumentar la productividad y poner al ciudadano en el centro de las decisiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.