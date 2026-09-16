Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Estudiantes de la Institución Educativa Técnica Instituto Armero decidieron este miércoles iniciar un paro cívico, encontrando cerradas las puertas del plantel. La razón principal de esta protesta es la ausencia de una figura clave para la dirección del colegio: el rector. De acuerdo con lo expresado por los estudiantes, la falta de este directivo ha desencadenado dificultades en distintos procesos administrativos y académicos, lo que motivó la determinación de suspender las actividades normalizadas y exigir soluciones inmediatas de parte de las autoridades educativas.

Sigue a PULZO en Discover

En sus declaraciones, los jóvenes manifestaron que varios aspectos fundamentales dentro de la institución no se pueden desarrollar correctamente sin la presencia del rector. Por este motivo, solicitaron que la Secretaría de Educación del Tolima escuche y atienda sus reclamos. El deseo es claro: que las inquietudes de la comunidad educativa no sean ignoradas y que se tomen medidas efectivas para solucionar el problema, comenzando por el nombramiento de un nuevo rector que asuma la dirección y coordine el adecuado funcionamiento de los procesos al interior de la institución.

La consigna de los estudiantes, "queremos ser escuchados", resume el sentir general de quienes buscan soluciones rápidas. La preocupación no solo abarca la administración, sino también lo pedagógico, pues la falta de rector afecta directamente el desarrollo académico y administrativo de todos los ciclos escolares. Por ahora, la comunidad educativa de este colegio ubicado en Armero Guayabal permanece a la espera de respuesta por parte de las autoridades competentes y sigue atenta a las posibles acciones que se adopten para normalizar la situación.

Mientras tanto, los estudiantes insisten en su llamado para que se preste atención urgente a la problemática y se garantice el desarrollo adecuado de las actividades académicas y administrativas, entendiendo la importancia que tiene el liderazgo directivo en la organización y el logro de los objetivos educativos que la institución persigue.

¿Por qué protestan los estudiantes del Instituto Armero por la ausencia de un rector?

Los estudiantes han expresado que la falta de rector genera múltiples dificultades tanto administrativas como académicas dentro del plantel. La ausencia de este directivo afecta la continuidad de procesos vitales, por lo que decidieron suspender actividades y solicitar intervención a la Secretaría de Educación del Tolima para resolver rápidamente el nombramiento de una nueva persona en ese cargo.

¿Qué funciones cumple un rector en una institución educativa?

El rector es el principal responsable de la gestión administrativa y académica de la institución. Sin su liderazgo, tareas clave como la toma de decisiones, coordinación de personal y planificación académica se ven afectadas, algo que preocupa a los estudiantes del Instituto Armero al impedir el normal desarrollo de la vida escolar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.