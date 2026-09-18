Por: Noticiero 90 minutos

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La Feria Social CalzaGosto quedó oficialmente inaugurada el 17 de septiembre en La Estación Centro Comercial, evento que estará abierto al público hasta el próximo lunes 21 de septiembre. Esta feria, de acceso gratuito, se ha transformado este año en un sentido homenaje a las víctimas y damnificados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, reforzando su carácter solidario con la comunidad afectada.

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La apertura del evento giró en torno a un conmovedor tributo dirigido a quienes sufrieron la pérdida de seres queridos tras el sismo. De acuerdo con la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, entre los homenajeados están los periodistas José Fernando Patiño, quien perdió a su padre; Jorge Isaac Tobón, quien lamentó la muerte de su esposa, Ana Ludivia Bernal Arciniegas; y Carlos Andrés Aponte, que debió despedir a sus padres, Carlos Arturo Aponte y Stella, así como a su sobrina, Ileana Giraldo Aponte. Igualmente, se reconoció la difícil situación de Adriana Muñoz y Valentina Gallego, reporteras de Caracol Noticias, cuyas viviendas resultaron inhabitables, evidenciando el impacto personal y profesional que ha dejado la tragedia en el gremio periodístico.

Dentro del marco de la feria, la pasarela de inauguración, bajo el eslogan "Donde cada paso cuenta una historia", buscó hacer visible la resistencia y unión de la comunidad caleña. Según declaraciones del diseñador caleño Jhofer de Jara, quien asumió la producción, participaron marcas representativas del Valle del Cauca, presentando colecciones para mujeres y hombres, además de accesorios con inspiración étnica. La exhibición destacó el mensaje de solidaridad y esperanza, demostrando que la moda puede ser vehículo de apoyo social en momentos de adversidad.

La realización de CalzaGosto fue posible gracias a la articulación entre la Corporación del Desarrollo Productivo (CDP), la Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado, Cuero, sus Manufacturas e Insumos (UNIVAC), la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle. Los organizadores recalcaron, según Noticiero 90 Minutos, que el propósito es contribuir a la recuperación económica local, en especial para empresas y comercios golpeados por la reducción en las ventas tras el sismo que afectó regiones como Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

La feria traslada su tradicional escenario en respuesta a la emergencia, pero no interrumpe su misión: promover el emprendimiento vallecaucano y enviar un mensaje de resiliencia colectiva. La edición actual, más allá de lo comercial, fortalece la memoria y la unión, recordando a todos que Cali sigue adelante ante la adversidad.

¿Qué actividades ofrece la Feria Social CalzaGosto en homenaje a las víctimas del terremoto?

La Feria Social CalzaGosto dedica su edición 2026 a las víctimas y damnificados del sismo, abriendo con un tributo a varias personas afectadas. Además de la pasarela de moda con marcas vallecaucanas, la feria impulsa actividades orientadas a la recuperación económica y la solidaridad, según confirmaron los organizadores en Noticiero 90 Minutos.

¿Quiénes organizaron la Feria Social CalzaGosto y cuál es su propósito principal en 2026?

La organización de la Feria CalzaGosto está a cargo de la Corporación del Desarrollo Productivo (CDP), la Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado, Cuero, sus Manufacturas e Insumos (UNIVAC), junto a la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle. El objetivo clave en 2026, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, es dinamizar la economía regional tras el impacto del terremoto, apoyando especialmente a los comerciantes y empresarios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.