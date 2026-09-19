Un sismo registrado este sábado 19 de septiembre volvió a sentirse en Cali y generó comentarios entre habitantes que aseguraron haber percibido con fuerza el movimiento, especialmente quienes se encontraban en pisos altos de edificios.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que el temblor ocurrió a las 8:44 de la mañana, tuvo una magnitud de 4,6 y su epicentro estuvo ubicado cerca de Istmina, Chocó, a una profundidad de 39 kilómetros. El punto señalado por la entidad se encuentra a unos 18 kilómetros de Sipí.

Aunque el epicentro estuvo en Chocó, el movimiento fue percibido en diferentes zonas del país. En Cali, ciudadanos comenzaron a reportar lo ocurrido y describieron un movimiento breve, pero suficientemente fuerte como para ser notado dentro de las viviendas.

Entre las experiencias compartidas por habitantes de la ciudad aparecen situaciones como el movimiento de las camas y pequeños objetos, mientras que algunas personas que estaban en pisos altos señalaron que sintieron una sacudida más marcada durante unos segundos.

Estos son algunos de los comentarios:

En cali, sector pampalinda piso 2, se sintió el jalón fuerte. — EL BODOKE (@SOY_EL_BODOKE) September 19, 2026

Piso 18 en el sur de cali, se sintió fuerte — maicoll vergara (@maikel_hatake) September 19, 2026

Otra vez se me movió la cama en Cali😭😭😭 — 🦕 (@i_sauropodo) September 19, 2026

Me voy a enloquecer parce — David Mendoza (@DavidMendozza) September 19, 2026

El SGC pidió a las personas que hayan sentido el temblor reportarlo a través de su plataforma Sismo Sentido, herramienta que permite recopilar información sobre los efectos del movimiento en diferentes lugares. Los ciudadanos pueden indicar qué tan fuerte lo percibieron y qué observaron durante el evento.

La información de estos reportes permite al SGC establecer cómo se sintió un mismo sismo en distintas zonas, ya que magnitud e intensidad no son lo mismo. Mientras la magnitud corresponde a la energía liberada en el lugar donde se originó el evento, la intensidad puede variar dependiendo de la distancia y de los efectos observados en cada sitio.

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El movimiento de este sábado se registra además en medio de varios sismos que han tenido como referencia al departamento del Chocó durante los últimos días. El SGC ha informado previamente sobre diferentes eventos de magnitud superior a 4 en la zona y mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el país.

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