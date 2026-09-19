Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la celebración de Amor y Amistad, la ciudad de Ibagué permitirá que algunos bares y discotecas amplíen su horario de funcionamiento por una hora más. De acuerdo con la información disponible, la medida autoriza a estos establecimientos a operar hasta las 4:00 de la mañana del domingo 20 de septiembre. No obstante, esta ampliación no será generalizada para todos los sectores nocturnos de la ciudad, ya que solo cobija a negocios localizados en áreas específicas. Según lo establecido, la restricción se limita a los bares y discotecas ubicados en centros comerciales a lo largo del corredor de la calle 60, entre la avenida Ambalá y la carrera Quinta, así como a los que operan sobre la avenida Mirolindo, entre las calles 60 y 86.

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Sin embargo, el decreto contempla una restricción adicional para la madrugada del domingo, que afecta a todo el municipio de Ibagué. Entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana del 20 de septiembre, estará prohibida la venta y el expendio de bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento de comercio abierto al público. Esta medida, conocida comúnmente como ley seca, se implementa para todo el territorio municipal, sin limitarse solo a las zonas donde se autorizó la extensión de horario nocturno. Así lo confirmaron las autoridades locales al establecer los lineamientos para esta jornada especial.

La Secretaría de Gobierno anunció que durante la celebración de Amor y Amistad se realizarán controles en los diferentes puntos de la ciudad, con el fin de garantizar el cumplimiento tanto del horario de cierre como de la prohibición temporal sobre bebidas alcohólicas. Además, se recordó que la autorización para extender el cierre no exime a los establecimientos nocturnos del cumplimiento de otras normas vigentes que regulan su funcionamiento.

Por lo tanto, la disposición que permite la ampliación de horario estará vigente únicamente en la madrugada del domingo 20 de septiembre, en el contexto de la tradicional celebración de Amor y Amistad en Ibagué. Las autoridades recalcaron que se mantendrán atentos a posibles violaciones del decreto y reiteraron la importancia de acatar las restricciones específicas para esa fecha.

¿Cuáles bares y discotecas de Ibagué tendrán horario extendido en Amor y Amistad?

La extensión de horario hasta las 4:00 de la mañana solo aplicará para bares y discotecas que se encuentren en centros comerciales del corredor de la calle 60, entre la avenida Ambalá y la carrera Quinta, así como en la avenida Mirolindo, entre las calles 60 y 86, según lo señalado en el decreto para la jornada de Amor y Amistad.

¿Habrá ley seca en Ibagué durante la celebración de Amor y Amistad?

Sí, estará prohibida la venta y expendio de bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento abierto al público entre las 5:00 a. m. y las 10:00 a. m. del domingo 20 de septiembre, aplicando para todo el municipio de Ibagué durante el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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