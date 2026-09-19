Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En menos de dos semanas, dos episodios violentos alteraron la tranquilidad de los habitantes del barrio Galán, en la comuna 12 de Ibagué. Ambos eventos, en los que se usaron armas de fuego y ocurrieron a pocas cuadras de distancia, pusieron en evidencia la preocupación de la comunidad por la seguridad del sector, según información publicada por El Nuevo Día.

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El primer incidente tuvo lugar el 2 de septiembre. Un hombre entró a una barbería, ubicada en el tradicional barrio Galán, y disparó contra uno de los trabajadores del local. La víctima, identificada como Willington Baloyes, de 28 años, recibió un impacto de bala en el pómulo izquierdo. De acuerdo con las versiones recogidas por El Nuevo Día, mientras ocurrió un forcejeo entre agresor y víctima, se habría producido un segundo disparo. El supuesto responsable del atentado escapó en dirección al barrio San José y, conforme a las primeras informaciones, habría abandonado el arma de fuego cerca del río Combeima. Los compañeros de Baloyes lo auxiliaron rápidamente; lo trasladaron en motocicleta hasta un centro asistencial, donde fue intervenido quirúrgicamente. El lesionado logró sobrevivir tras quedar bajo observación médica.

Mientras la comunidad aún procesaba este hecho, un nuevo episodio sacudió la zona: el 18 de septiembre murió Jimmy González Martínez, comerciante y vecino reconocido de Galán, a manos de sicarios. González, con más de 10 años de trabajo en el barrio, fue atacado a tiros a las afueras de su negocio de telefonía celular. Su homicidio generó profunda consternación en los habitantes y aumentó la preocupación por la inseguridad, pues representaba la segunda agresión violenta con arma de fuego en un periodo inferior a dos semanas.

Ante estos acontecimientos, Gustavo, presidente electo del barrio Galán, reclamó respuestas y apoyo de las autoridades municipales y policiales. En sus palabras, citadas por El Nuevo Día: “Necesitamos una reunión urgente con la comunidad de nuestro barrio Galán. Necesitamos implementar sistemas de seguridad, coordinar qué podemos hacer”. Así mismo, el líder comunitario llamó a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, al secretario de Gobierno y al comandante de Policía para que escuchen las inquietudes de los vecinos y den garantías de seguridad. Aunque la comunidad exige acciones y respuestas, hasta ahora no existe confirmación oficial de que el ataque en la barbería y el asesinato de González estén relacionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones piden los vecinos del barrio Galán de Ibagué tras los recientes hechos violentos?

Los habitantes, representados por su presidente electo, solicitan reuniones urgentes con las autoridades municipales y policiales, así como la implementación de sistemas de seguridad. Además, exigen que la alcaldesa y otros funcionarios hagan presencia en el sector para escuchar sus preocupaciones y tomar medidas que brinden tranquilidad y prevención ante futuros episodios de violencia.

¿Se ha confirmado relación entre el ataque en la barbería y el homicidio del comerciante en Ibagué?

Hasta el momento, de acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, no existe una confirmación oficial de que ambos hechos, ocurridos en el mismo barrio y con menos de dos semanas de diferencia, estén relacionados entre sí.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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