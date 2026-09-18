Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un homicidio sacudió el sur de Ibagué este jueves, luego de que un comerciante fuera asesinado a tiros en el barrio Galán. De acuerdo con la información recopilada en el sitio de los hechos, dos hombres que se desplazaban en motocicleta llegaron hasta el establecimiento del comerciante y, sin mediar palabra, dispararon en su contra. La víctima era un conocido propietario de un local especializado en la venta y reparación de teléfonos celulares, ubicado en una de las esquinas más transitadas del barrio Galán.

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Tras recibir varios impactos de bala, el comerciante quedó gravemente herido dentro de su propio establecimiento. Vecinos y testigos alertaron a los servicios de emergencia y el hombre fue trasladado de inmediato a la UHI del Sur, es decir, la Unidad de Salud del Sur, donde los médicos intentaron estabilizarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se confirmó su deceso pocos minutos después de su ingreso.

La noticia sacudió a los residentes del sector, quienes vieron cómo la Policía acordonaba el área para adelantar las labores de inspección judicial. Las autoridades confirmaron que actualmente se adelantan investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el motivo detrás del asesinato. Por el momento, la Policía no ha comunicado avances sobre posibles capturas o hipótesis claras sobre los móviles del homicidio.

En medio del estupor por el reciente crimen, resurgió un antecedente que marcó la vida de la víctima y que ahora las autoridades consideran clave en la investigación. Según habitantes del barrio Galán, hace alrededor de seis años, el comerciante había sufrido un intento de atraco en el mismo establecimiento. En esa ocasión, según la información disponible, el hombre repelió el ataque utilizando un arma de fuego, hecho que terminó con la muerte de uno de los presuntos asaltantes. Este episodio, que en su momento fue recordado por la comunidad, vuelve a cobrar relevancia frente al reciente asesinato, pues las autoridades trabajan para establecer si existe alguna conexión entre ambos sucesos o si se trata de un acto de violencia aislado.

El homicidio ha causado preocupación entre los habitantes del barrio Galán y del sur de Ibagué, quienes piden esclarecimiento pronto del caso y mayor presencia policial en la zona, mientras continúa la labor investigativa a cargo de las autoridades competentes.

¿Qué antecedentes tenía el comerciante asesinado en Ibagué?

Según los testimonios recogidos por vecinos y la información disponible, el comerciante había sido víctima hace aproximadamente seis años de un intento de robo en su propio local. En esa ocasión, la víctima habría hecho uso de un arma de fuego para repeler la agresión, causando la muerte de uno de los supuestos asaltantes. Este antecedente podría estar relacionado con el homicidio más reciente, por lo que las autoridades analizan ambas situaciones en el desarrollo de la investigación.

¿Qué acciones adelantaron las autoridades tras el homicidio en el barrio Galán?

Después de reportado el ataque, la Policía llegó al lugar, acordonó la escena y comenzó las diligencias de inspección judicial. Las autoridades investigan los hechos y avanzan en la identificación y ubicación de los responsables del homicidio, aunque hasta ahora los móviles del crimen no han sido establecidos oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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