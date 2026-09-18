Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El corregimiento de Anaime, en jurisdicción de Cajamarca, fue escenario de un violento hecho en el que José Omar Villarraga perdió la vida tras intervenir en una discusión. Según el relato entregado por Juan Camilo, primo de la víctima, José Omar se encontraba acompañado de su esposa y compartían unas cervezas cuando se desató el conflicto. Inicialmente, la discusión habría involucrado a la esposa de Villarraga y, ante la situación, él intervino con la intención de defenderla.

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La versión de la familia indica que un hombre identificado en la zona con el alias de ‘Bonnie’ habría estado presente durante el altercado. En medio de la tensión, esta persona presuntamente extrajo una escopeta y disparó directamente en el rostro de José Omar Villarraga, provocándole la muerte de manera inmediata. Tras cometer el ataque, el señalado como responsable habría escapado del lugar, según los testimonios recolectados.

De acuerdo con lo narrado por los allegados de la víctima, esta no sería la primera vez que el hombre alias ‘Bonnie’ se ve involucrado en hechos violentos en la región. La familia recordó que lo asocian con un homicidio ocurrido anteriormente y señalaron que el individuo habría recuperado su libertad tras argumentar padecimientos de salud mental, aunque esta información fue suministrada únicamente por la familia y no se indica respaldo de las autoridades en el artículo.

Tras el crimen, los familiares de José Omar Villarraga hicieron un llamado urgente a la Policía y a la Fiscalía para que aceleren los procesos de identificación, localización y captura del presunto responsable del homicidio. Además, insistieron en la necesidad de que cualquier persona que cuente con información relevante sobre los hechos o sobre el paradero del sospechoso se acerque a las autoridades y colabore con el esclarecimiento de lo ocurrido.

La comunidad espera que las instituciones respondan con prontitud y eficacia ante este grave suceso, ya que la familia de la víctima y habitantes del corregimiento buscan justicia y seguridad en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el presunto responsable del crimen en Anaime, Cajamarca?

La información aportada por la familia de José Omar Villarraga señala que el presunto agresor sería un hombre identificado bajo el alias de ‘Bonnie’, conocido en la zona y vinculado anteriormente a otro caso de homicidio. Según ellos, habría recuperado la libertad después de alegar problemas de salud mental, aunque esta versión no cuenta con confirmación por parte de las autoridades en el texto proporcionado.

¿Cómo reaccionaron los familiares de la víctima tras el asesinato en Anaime?

Los allegados de José Omar Villarraga solicitaron a la Policía y la Fiscalía que trabajen prontamente en la identificación y captura del responsable, e hicieron un llamado a la comunidad para que suministre información relevante que ayude a las autoridades a esclarecer el caso y lograr justicia para la víctima.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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