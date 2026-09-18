La eventual llegada de Gustavo Petro a Sierras del Moral, un conjunto residencial ubicado en el norte de Bogotá, sigue despertando comentarios entre algunos habitantes del lugar.

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(Vea también: Vecinos de lujoso conjunto en Bogotá rechazan posible llegada de Petro y piden revisar su caso)

Esta vez, uno de los residentes habló sobre la controversia en entrevista con el programa ‘Dos Puntos’, de Caracol Radio, y explicó por qué considera que la posible mudanza del expresidente debería abrir una discusión más allá de los aspectos relacionados con el eventual contrato de arrendamiento.

El hombre pidió mantener su identidad en reserva y aclaró desde el comienzo que sus declaraciones corresponden exclusivamente a su posición personal y que no representan a la administración de Sierras del Moral ni a todos los habitantes del conjunto.

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Según explicó, algunos residentes conocieron la versión de que una persona estaría adelantando gestiones para arrendar un apartamento en el lugar y que Petro sería quien eventualmente ocuparía el inmueble.

A partir de esa información surgieron inquietudes relacionadas con la operación inmobiliaria, pero también con el impacto que podría tener la llegada del exmandatario en la convivencia del conjunto.

El residente sostuvo que Petro tiene derecho a escoger dónde vivir y reconoció que los propietarios de los apartamentos no pueden ser impedidos de adelantar transacciones inmobiliarias simplemente porque otros habitantes no estén de acuerdo con el posible arrendatario.

Sin embargo, fue más allá y cuestionó al expresidente por el lugar en el que eventualmente establecería su residencia.

“¿Por qué no se va a vivir en esos lugares donde la gente lo aprecia?”

La frase más llamativa de la entrevista llegó cuando el residente relacionó la eventual mudanza de Petro con el discurso político que, según su interpretación, el exmandatario ha defendido durante años.

“¿Por qué no se va a vivir en esos lugares donde la gente lo aprecia y lo quiere?”, preguntó durante la conversación.

Luego añadió una frase que terminó marcando su cuestionamiento: “Debería uno ser coherente con su ‘speech’”.

El residente argumentó que Petro ha construido buena parte de su discurso alrededor de las diferencias sociales y económicas del país, y consideró contradictorio que eventualmente termine buscando una vivienda en un sector de Bogotá asociado con personas de altos ingresos.

El entrevistado también cuestionó que el expresidente, a su juicio, haya defendido durante años posiciones relacionadas con las diferencias de clase mientras eventualmente buscaría vivir en un conjunto residencial de estrato alto.

Petro respondió que tiene derecho a vivir donde quiera

Después de que se conociera la carta firmada por algunos residentes de Sierras del Moral, Petro reaccionó en redes sociales y defendió su derecho a elegir dónde establecer su residencia.

“Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde él quiera”, escribió.

La respuesta plantea una posición diferente frente al cuestionamiento de los residentes: mientras algunos habitantes han manifestado reparos sobre la eventual llegada, Petro sostiene que puede vivir en el lugar que elija.

La carta de los vecinos, además, no representa necesariamente a todos los habitantes del conjunto. Los residentes que promovieron el pronunciamiento señalaron que se trataba de una posición personal y que no hablaban en nombre de la administración ni de toda la comunidad.

Tampoco existe, hasta ahora, confirmación pública de que Petro haya firmado un contrato para vivir en Sierras del Moral.

El residente entrevistado por Caracol Radio explicó que precisamente por esa razón algunos habitantes están solicitando que se revisen las condiciones jurídicas de la eventual operación.

En la entrevista también aseguró que, según la información que manejan algunos residentes, habría varias empresas y terceros involucrados en la negociación y que el supuesto contrato podría contemplar dos años de arrendamiento pagados por anticipado.

El hombre calculó que, si el canon supera los 10 millones de pesos mensuales, la operación podría superar los 200 millones de pesos durante ese periodo. Sin embargo, reconoció que no conoce el origen de esos recursos y que tampoco tiene documentación que permita confirmar públicamente los detalles de la negociación.

Vecinos también temen protestas y cambios en la seguridad

El debate sobre la eventual llegada de Petro tampoco se limita a la vivienda o al dinero.

Durante la entrevista, el residente señaló que algunos habitantes están preocupados por las posibles consecuencias que tendría la presencia de una figura política con alta exposición pública en una comunidad residencial.

Para explicar esa preocupación, recordó lo ocurrido durante el estallido social, cuando, según su relato, los habitantes del sector tuvieron dificultades para entrar y salir del conjunto debido a las manifestaciones y al dispositivo de seguridad instalado alrededor de la vivienda del entonces presidente Iván Duque.

El residente aseguró que esa experiencia fue “incómoda” y “angustiante”, y planteó que algunos habitantes temen que una situación similar pueda presentarse si Petro llega finalmente al conjunto.

También mencionó que en redes sociales ya han aparecido llamados a adelantar protestas en el lugar.

No obstante, el entrevistado insistió en que los residentes no pretenden impedir una operación comercial sobre un inmueble y que su intención, según explicó, es que se revisen las condiciones jurídicas y las posibles consecuencias para la comunidad.

Por ahora, la eventual llegada de Petro a Sierras del Moral continúa sin confirmación pública de un contrato de arrendamiento.

Mientras se conoce si finalmente ocupará el apartamento, la controversia sigue creciendo alrededor de dos posiciones: la defensa del expresidente de su derecho a vivir donde quiera y el cuestionamiento de algunos residentes, entre ellos el hombre entrevistado por Caracol Radio, que considera que esa decisión debería guardar coherencia con el discurso que Petro ha defendido públicamente.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.