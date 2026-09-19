Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El barrio Galán, en la comuna 12 de Ibagué, fue escenario de un crimen que ha dejado conmocionados a sus habitantes: el asesinato de Jimmy González Martínez el pasado viernes 18 de septiembre. Las autoridades analizan la posibilidad de que este hecho guarde relación con un episodio ocurrido años atrás, donde González habría sido protagonista de un violento intento de hurto. De acuerdo con lo informado por El Nuevo Día, en aquel entonces, varios sujetos intentaron asaltarlo para quitarle una cadena de oro. En ese momento, la víctima del reciente homicidio reaccionó utilizando un arma de fuego contra uno de los presuntos asaltantes, quien murió tras recibir varios disparos.

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Este antecedente, que marcó la vida de González, es ahora revisado como una posible motivación detrás de su asesinato. Las autoridades investigan si se trata de una retaliación. El episodio anterior tuvo consecuencias para el comerciante, pues, después del hecho, comenzó a ser objeto de denuncias y señalamientos de manera reiterada. La presión de estos señalamientos, según el reporte de El Nuevo Día, habría llevado a González a cerrar el establecimiento de telefonía celular que manejaba en el sector. Sin embargo, fue precisamente en ese mismo negocio donde, años después, perdió la vida a manos de sicarios.

Pese a la relevancia de estos antecedentes, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita afirmar categóricamente que el asesinato de González fue un acto de venganza u otro tipo de retaliación. Las autoridades mantienen abierta la investigación y no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen.

El caso de González no es el único hecho violento que ha sacudido ese sector en las últimas semanas. Alrededor de quince días antes del homicidio, un barbero resultó herido de un disparo en el rostro exactamente en la misma esquina donde fue atacado el comerciante. El proyectil le causó una lesión en el pómulo izquierdo. Los investigadores analizan si existe alguna relación entre ambos episodios violentos o si son hechos independientes.

La Policía Metropolitana de Ibagué y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía recopilan testimonios y evidencias para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables materiales e intelectuales y conocer el verdadero móvil tras el asesinato. Todo ocurre bajo la mirada atenta de la comunidad, que espera respuestas ante la ola de violencia que afecta al reconocido sector.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el homicidio de Jimmy González Martínez en Ibagué?

Hasta el momento, las autoridades investigan diversas hipótesis, incluyendo una posible retaliación relacionada con un intento de hurto ocurrido años atrás, donde González habría actuado en defensa propia. Sin embargo, no hay confirmación oficial sobre el vínculo directo entre ese antecedente y su asesinato, y la investigación sigue en curso.

¿Cómo investigan las autoridades la relación entre hechos violentos recientes en el barrio Galán de Ibagué?

De acuerdo con El Nuevo Día, la Policía Metropolitana de Ibagué y el CTI de la Fiscalía analizan si existe conexión entre varios episodios violentos, incluyendo el ataque al barbero y el homicidio de González. Las investigaciones se centran en la recolección de testimonios y pruebas que permitan determinar si los ataques están relacionados o si corresponden a hechos independientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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