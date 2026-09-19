Un nuevo temblor fue registrado durante la madrugada de este sábado 19 de septiembre en el departamento del Chocó. El movimiento tuvo como referencia el municipio de Istmina, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento sísmico ocurrió a las 12:01 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 4.0, con una profundidad de 45 kilómetros. El organismo reportó el municipio de Istmina como referencia del movimiento.

El SGC mantiene seguimiento sobre la actividad sísmica que se ha presentado en esta zona del país durante los últimos días. En un análisis reciente, la entidad explicó que los sectores de Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan concentran una actividad más superficial, con eventos ubicados aproximadamente entre 30 y 60 kilómetros de profundidad.

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El organismo también ha señalado que este comportamiento presenta características compatibles con un enjambre sísmico, término utilizado para describir una sucesión de movimientos en la que no necesariamente existe un único sismo principal y cuya frecuencia puede variar con el tiempo.

Para este nuevo evento, el SGC invitó a las personas que hayan percibido el movimiento a reportarlo mediante Sismo Sentido, plataforma que recopila los testimonios de la ciudadanía y permite conocer en qué lugares fue percibido el temblor.

La información sobre magnitud, profundidad y ubicación corresponde al boletín actualizado publicado por el organismo. Estos parámetros pueden ser ajustados cuando las estaciones de la Red Sismológica Nacional permiten contar con un procesamiento más detallado.

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 4.0 de este sábado? El temblor registrado en Istmina, Chocó, también fue percibido en otros puntos del país, de acuerdo con los reportes compartidos por ciudadanos después del movimiento. Entre los lugares mencionados aparecen Pereira, Armenia, El Dovio (Valle del Cauca) y Dapa. En Pereira y Armenia hubo personas que lo describieron como suave, aunque en la capital del Quindío otro reporte señaló que el movimiento alcanzó a sentirse con fuerza. En El Dovio, un ciudadano indicó que “se sintió fuerte”, pero de corta duración. Desde Dapa también señalaron que se sintió fuerte y corto. Estos testimonios muestran que la percepción del movimiento varió según la zona y las condiciones en las que se encontraba cada persona al momento del sismo. Los reportes ciudadanos hacen parte de las herramientas que permiten al Servicio Geológico Colombiano (SGC) conocer en qué lugares fue percibido un evento sísmico y con qué intensidad fue experimentado por la población.

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