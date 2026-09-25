Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali vivió este viernes una nueva jornada de intervenciones bajo la estrategia de los llamados bloques de seguridad urbana, iniciativa liderada por el presidente Abelardo de la Espriella. Esta estrategia, que arrancó en el barrio San Pascual el pasado jueves, busca fortalecer la seguridad ciudadana en una de las zonas con más reportes de delitos en la capital del Valle del Cauca. Líderes de las comunidades intervenidas han valorado positivamente la presencia de las autoridades y los operativos desplegados, pero mantienen la expectativa de que estas acciones no queden solo como una respuesta temporal, sino que se consoliden en el tiempo y respondan a las verdaderas necesidades y propuestas planteadas por la propia comunidad.

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Fernando Pérez, líder del barrio San Pascual, expresó su esperanza de que la intervención no sea solo por la visita presidencial, sino que gane continuidad y se materialicen las propuestas sociales presentadas a la Alcaldía. De acuerdo con las autoridades, los bloques de seguridad urbana están compuestos por policías de distintas especialidades que abordan delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión, el hurto y las actividades de bandas criminales. Esta forma de intervención responde a una de las principales promesas de campaña del presidente de la Espriella, quien planteó la seguridad ciudadana como un eje central de su gobierno y la necesidad de endurecer la respuesta estatal frente a las organizaciones delictivas.

Natalia Zuluaga Londoño, subsecretaria de la Política de Seguridad de Cali, señaló que los operativos están enfocados en atacar los delitos que más afectan a la ciudadanía: homicidios, hurtos, expendio de microtráfico y robo de autopartes y celulares. Además, resaltó el carácter integral de los procedimientos, que no se limitan a la persecución de hechos delictivos, sino que también contemplan la recuperación del espacio público. Un ejemplo de esto fue la liberación de un tramo de la carrera Novena, donde cuatro casetas que ocupaban la vía fueron retiradas para garantizar la libre circulación de los ciudadanos, especialmente en el entorno de la futura Estación Central del Sistema Integrado de Transporte Masivo MÍO.

Las autoridades también realizaron un megaoperativo en la calle 13a para retirar cocinetas irregulares y devolver los andenes a los peatones. Con este tipo de acciones buscan no solo disminuir la delincuencia, sino hacer que los espacios públicos sean seguros y transitables para todos los caleños.

¿Qué son los bloques de seguridad urbana implementados en Cali?

Los bloques de seguridad urbana son operativos coordinados por diferentes especialidades de la Policía que tienen como objetivo combatir delitos de alto impacto como el hurto, la extorsión, la actividad de bandas criminales y el microtráfico. Esta estrategia, impulsada bajo la administración de Abelardo de la Espriella y ejecutada en barrios como San Pascual, apunta a una presencia constante de la autoridad para garantizar la seguridad ciudadana.

¿Qué es el MÍO y por qué es relevante en la recuperación del espacio público en Cali?

El MÍO, sigla del Sistema Integrado de Transporte Masivo, es un proyecto central en la movilidad urbana de Cali. La recuperación del espacio público cerca de la estación central del MÍO es fundamental, ya que garantiza la libre circulación de los ciudadanos, mejora la seguridad y facilita el acceso a este sistema de transporte, contribuyendo así al ordenamiento y bienestar de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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