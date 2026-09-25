Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella manifestó este viernes su rechazo frente al asesinato de dos uniformados en Norte de Santander, señalando como responsables a estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización considerada como narcotraficante y narcoterrorista. Según información divulgada, las víctimas fueron el intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Brian Estiven Lizarazo Torres, miembros de la Policía Nacional, quienes fueron atacados cuando transitaban por una zona rural del municipio de Ábrego.

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De acuerdo con palabras textuales del mandatario, en dicho territorio tienen presencia los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero, ambos vinculados a actividades del ELN. Por tal motivo, el presidente De la Espriella ordenó identificar y capturar a los responsables de este ataque, expresando: “Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano”.

Este hecho se conoció en el contexto de una compleja coyuntura de orden público a nivel nacional. Al mismo tiempo, en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, se realizaba un consejo de seguridad motivado por el “paro armado” decretado por la estructura criminal Comandos de la Frontera. Esta situación se desencadenó después de la muerte de José Luis Pérez, alias ‘Cholo’, uno de los principales lugartenientes de esa organización.

Como respuesta a estos brotes de violencia, la capital del Magdalena permanece bajo una fuerte militarización desde el comienzo de la semana, siguiendo instrucciones del presidente De la Espriella. De igual forma, el mandatario mantuvo la programación de una ceremonia relevante en la agenda política: la posesión de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol. Gutiérrez, figura de la mayor confianza presidencial, se suma a Carlos Suárez, otro cercano asesor, en el liderazgo de la petrolera estatal. Según se informó, el acto de posesión se celebrará en la emblemática Quinta de San Pedro Alejandrino, reafirmando la trascendencia que el Gobierno otorga a la estatal y a los ajustes administrativos que busca implementar en su interior.

La información utilizada en este artículo corresponde a datos compartidos por el medio El Espectador, fuente reconocida en el panorama nacional político.

¿Qué ocurrió en Norte de Santander con los uniformados de la Policía Nacional?

En Norte de Santander, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó el asesinato del intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Brian Estiven Lizarazo Torres, miembros de la Policía Nacional, quienes fueron atacados por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuando transitaban por zona rural de Ábrego. El mandatario condenó el acto y ordenó identificar y capturar a los responsables, denunciando la presencia de frentes específicos de este grupo en la zona.

¿Cuál es la relación entre la militarización de Santa Marta y la reciente violencia criminal?

La militarización de Santa Marta, ordenada por el presidente De la Espriella, se implementó tras el “paro armado” decretado por los Comandos de la Frontera, grupo criminal que reaccionó luego de la muerte de José Luis Pérez, alias ‘Cholo’. Las autoridades buscan proteger a la ciudadanía y controlar el orden público ante la ola de violencia generada por estos hechos, según reportó El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.