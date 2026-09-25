Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un ciudadano identificado como Arturo fue víctima de un violento y millonario atraco en el centro de Saldaña, Tolima, poco después de retirar 12.200.000 pesos de una entidad bancaria. De acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho sucedió alrededor del mediodía, cuando Arturo, residente de una vereda, realizó el retiro siendo el único cliente presente en la sucursal en ese momento.

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Tras salir del banco, Arturo se dirigió a una panadería situada apenas dos casas al costado de la entidad bancaria. Fue en ese lugar donde se desencadenó el asalto: dos hombres lo interceptaron y, según los datos conocidos, uno de ellos lo intimidó utilizando un arma de fuego con el fin de apoderarse del bolso en el que llevaba el dinero recién retirado. Durante el enfrentamiento, el asaltante golpeó a la víctima en la cabeza, a la altura de la oreja izquierda, empleando la cacha de la pistola. Pese al forcejeo, el ladrón logró arrebatar el bolso y huir en compañía de su cómplice, quien lo aguardaba en una moto sobre la vía, facilitando así la fuga apresurada de ambos.

El atraco se dio a plena luz del día, en una zona transitada y frente a diversas personas que presenciaron la escena, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de Saldaña por la aparente audacia y rapidez de los delincuentes. La información preliminar sugiere que parte del accionar de los asaltantes quedó grabado en cámaras de seguridad situadas en la zona, lo cual podría ayudar a las autoridades en la identificación de los responsables. Además, se habría logrado registrar la placa del vehículo en el que se movilizaron los dos hombres implicados.

Actualmente, de acuerdo con los datos obtenidos, las autoridades locales avanzan en el análisis de las imágenes y demás pruebas para precisar las identidades de quienes participaron en el asalto y tratar de recuperar el dinero sustraído. La magnitud y violencia del robo han reavivado el debate sobre la seguridad y vigilancia en este municipio del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el millonario robo a un ciudadano en Saldaña tras retirar dinero del banco?

El millonario robo sucedió cuando Arturo, después de retirar 12.200.000 pesos en efectivo de una entidad bancaria en el centro de Saldaña, fue interceptado en una panadería cercana por dos hombres, uno de los cuales lo amenazó y lo hirió para despojarlo del dinero. Los delincuentes escaparon rápidamente en motocicleta.

¿Qué acciones adelantan las autoridades para identificar a los responsables y recuperar el dinero robado en Saldaña?

Según la información preliminar, las autoridades están revisando las imágenes de cámaras de seguridad y otras pruebas con el propósito de identificar a los autores del asalto y tratar de recuperar la suma sustraída al ciudadano minutos después de retirarla del banco.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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