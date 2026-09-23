La iniciativa entregará más de 6.000 regalos a las personas que apliquen y abran un producto, así como a los clientes actuales que inviten a sus amigos y estos también apliquen y abran su producto.

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Del 23 de septiembre al 9 de octubre, las personas que apliquen y abran su Tarjeta de Crédito o Cuenta de Ahorros Nu participarán por una variedad de premios como:

Viajes dobles a San Andrés.

Premios en efectivo de hasta $ 2.000.000.

iPhone 17 Pro.

Tarjetas de regalo de Amazon, Falabella y Ktronix.

Bonos de consumo en Mimo’s y Burger King.

Pasos para participar en la nueva campaña de Navidad de Nu:

Ingresa a nu.com.co o descarga la app de Nu. Aplica y abre tu Tarjeta de Crédito o Cuenta de Ahorros. Entra a la app para acceder a la experiencia digital, recibir un adorno para tu árbol virtual y descubrir si ganaste un premio.

¿Ya eres cliente Nu?

Quienes ya tienen un producto Nu también pueden participar invitando a sus amigos. Cada vez que una persona invitada aplique y abra su producto, el cliente que la refirió recibirá un adorno para su Árbol Nu dentro de la app con la posibilidad de descubrir si ganó.

La campaña estará disponible únicamente hasta el 9 de octubre. Los interesados pueden realizar su solicitud o invitar a sus amigos directamente desde la app de Nu.

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