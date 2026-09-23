Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia registró un fuerte e histórico rally este miércoles y cerró en $3.276, lo que representó un salto de +$77,00 (+2,41 %) frente al dato del martes ($3.199).

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La jornada estuvo caracterizada por una presión compradora de principio a fin. La tasa de cambio abrió en el mínimo del día de $3.215 e inmediatamente rompió el techo técnico clave de los $3.220, lo que desencadenó órdenes de compra en flujo que llevaron a la divisa a superar la barrera de los $3.300 y tocar un techo intradiario de $3.317, cifra que no se veía desde el 9 de julio de 2026.

(Vea también: Dólar abrió al alza en Colombia y tocó nivel que no veía desde comienzos de septiembre)

De acuerdo con JP Tactical, tras la ruptura de la resistencia de $3.220, que ahora pasa a ser un piso estructural clave, el dólar en Colombia encontró fluidez alcista hacia los $3.300, manteniendo un objetivo técnico siguiente de $3.450.

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Por su parte, Acciones & Valores subrayó que el sesgo a mantener las tasas de la FED está dominando el mercado global, generando un ajuste sincronizado de depreciación en las monedas de América Latina (como el peso mexicano, amplificando la asimetría alcista de la tasa de cambio en Colombia.

Además, en el escenario internacional, el billete verde continuó exhibiendo una fortaleza generalizada, pues el índice DXY se apreció un 0,46 % hasta los 101,06 puntos, alcanzando máximos de dos meses.

Petróleo rebota más del 3 %

La firmeza del dólar global sigue primando como el principal motor de los flujos de capital, imponiéndose sobre los movimientos en las materias primas.

En los mercados de energía, las cotizaciones del crudo rompieron una racha de cinco jornadas consecutivas a la baja y operaron con alta volatilidad.

El petróleo Brent rebotó un 3,43 % hasta los US$102,65 por barril y el WTI ganó un 2,02 %, situándose en US$91,29 por barril.

La recuperación de los precios petroleros se dio en medio de la evaluación de la inminente reactivación del oleoducto Este-Oeste saudí, las conversaciones «muy productivas» entre EE. UU. e Irán en el marco de la Asamblea General de la ONU y el reporte del API que mostró un incremento de 1,8 millones de barriles en los inventarios de EE. UU. a la espera del dato oficial de la EIA.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,72 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

(Lea también: Dólar hoy en Colombia reaccionó con subida a decisión que se tomó EE. UU. y que no pasaba desde 2023)

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,472 % desde los 12,376 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,760 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,771 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,799 %; la jornada anterior en 12,760 %.

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