La transformación digital del ecosistema financiero colombiano alcanzó un hito estratégico de la mano de dos de los actores más relevantes del sector de pagos globales y neobanca. Nequi, el neobanco perteneciente al Grupo Cibest, oficializó la migración exitosa de la infraestructura de procesamiento de más de 6 millones de Tarjetas Nequi-Visa débito a Pismo, la plataforma tecnológica nativa en la nube de Visa.

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Este salto cualitativo coincide con la conmemoración del décimo aniversario de Nequi en el mercado nacional. La alianza renueva los cimientos tecnológicos que respaldan la operación del neobanco, el cual administra actualmente más de 6 millones de tarjetas virtuales y supera los 900 mil plásticos físicos expedidos a sus usuarios en todo el territorio colombiano.

Nequi cambia 6 millones de clientes con tarjetas débito

La adopción de la arquitectura tecnológica de Pismo otorga a Nequi una ventaja operativa sustancial en velocidad, escalabilidad y flexibilidad para el desarrollo de nuevos productos. Al operar sobre microservicios e interfaces de programación de aplicaciones (APIs) 100% integradas en la nube, la entidad podrá acelerar el despliegue de funcionalidades sin generar interrupciones en la experiencia de usuario cotidiana.

La modernización del motor de procesamiento está concebida para responder a la creciente demanda de una base de clientes en continua expansión. Los usuarios continuarán gestionando sus finanzas a través de la interfaz habitual, pero contarán con el respaldo de una infraestructura robusta capacitada para soportar transacciones masivas en tiempo real con estándares internacionales de ciberseguridad.

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Respaldo institucional y visión estratégica para el desarrollo financiero

Desde la dirección del neobanco se destacó la importancia de consolidar alianzas con compañías tecnológicas globales para cumplir sus objetivos de inclusión financiera y digitalización de la economía. “Tener mejor tecnología, aliados expertos y servicios a la vanguardia nos ayuda a seguir contribuyendo por el desarrollo de oportunidades para las personas y los negocios”, enfatizó Juan Sebastián González, gerente de Pagos y Recaudos de Nequi.

Por su parte, los voceros de la franquicia de pagos resaltaron que la renovación de las plataformas de procesamiento es una exigencia inmediata del mercado transaccional. José Lozada, vicepresidente de Servicios de Valor Agregado de Visa Región Andina, señaló que la industria avanza con celeridad hacia servicios financieros hiperpersonalizados, exigiendo redes capaces de escalar al ritmo de los requerimientos de los consumidores contemporáneos.

Colombia se posiciona como referente de la banca en la nube en América Latina

El proceso de migración de la cartera de tarjetas de Nequi hacia Pismo representa un precedente relevante en la adopción de banca en la nube (cloud banking) dentro del cono sur. La integración demuestra la viabilidad técnica para que entidades financieras masivas efectúen la transición desde modelos legados hacia arquitecturas modernas sin afectar la disponibilidad del servicio.

“Colombia se convierte en un referente regional de cómo una institución financiera puede dar el salto a una infraestructura 100% en la nube, capaz de procesar pagos en tiempo real, escalar sin fricciones y habilitar innovaciones basadas en inteligencia artificial”, afirmó Leonardo J. Collado, SVP y General Manager de Pismo.

Un modelo preparado para la integración de Inteligencia Artificial y nuevos servicios

La llegada de Pismo a la arquitectura de Nequi no solo optimiza el débito actual, sino que sienta las bases para la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial aplicada al análisis de riesgos, prevención de fraudes y personalización de la oferta comercial. La flexibilidad de las APIs permitirá conectar servicios de terceros y habilitar soluciones transaccionales avanzadas a menor costo operativo.

Con este paso decisivo, Nequi consolida su posicionamiento en el mercado de la banca digital colombiana. La actualización tecnológica reafirma el compromiso entre Visa y la plataforma móvil para impulsar el movimiento del dinero de forma simple, transparente y alineada con los estándares de la economía digital del futuro.

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