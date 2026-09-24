Escrito por:  Redacción Mundo
Sep 24, 2026 - 4:06 pm

Iván Duque sorprendió recientemente con un nuevo trabajo que será clave en las finanzas de Latinoamérica y el Caribe. El expresidente colombiano hará parte del nuevo consejo asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), compuesto por otros ocho ejecutivos.

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En ese consejo, Duque es el único exmandatario de un país, ya que en los otros nombres figuran catedráticos, altos mandos de bancos en la región y líderes empresariales. El presidente del BID, Ilan Goldfajn, les dio la bienvenida al exjefe de Estado de Colombia y a los otros miembros. Además, detalló las labores qué tendrán:

“Ayudarnos a anticipar tendencias emergentes, identificar oportunidades para América Latina y el Caribe y pensar dónde el Grupo BID puede generar el mayor impacto. Nos reunimos esta semana en Nueva York para conversar sobre algunos de los cambios que están transformando nuestra región”, aseguró Goldfajn.

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Por su parte, Iván Duque agradeció la oportunidad y dijo que es un “honor” hacer parte del Banco Interamericano de Desarrollo: “Una institución por la que guardo un profundo aprecio y que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra región”.

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