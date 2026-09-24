Iván Duque sorprendió recientemente con un nuevo trabajo que será clave en las finanzas de Latinoamérica y el Caribe. El expresidente colombiano hará parte del nuevo consejo asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), compuesto por otros ocho ejecutivos.

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En ese consejo, Duque es el único exmandatario de un país, ya que en los otros nombres figuran catedráticos, altos mandos de bancos en la región y líderes empresariales. El presidente del BID, Ilan Goldfajn, les dio la bienvenida al exjefe de Estado de Colombia y a los otros miembros. Además, detalló las labores qué tendrán:

Por su parte, Iván Duque agradeció la oportunidad y dijo que es un “honor” hacer parte del Banco Interamericano de Desarrollo: “Una institución por la que guardo un profundo aprecio y que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra región”.

Es un honor integrar el nuevo Consejo Asesor del Grupo BID, una institución por la que guardo un profundo aprecio y que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra región. Asumo este compromiso con entusiasmo, para seguir aportando al futuro de América Latina y el Caribe.… https://t.co/LrJ9CTkhf0 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 24, 2026

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