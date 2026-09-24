Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Alfie Goddard, un joven de 25 años de origen británico, falleció el 28 de octubre de 2025 en circunstancias que han generado cuestionamientos sobre el consumo de suplementos de cafeína adquiridos en internet. De acuerdo con la investigación realizada por el Tribunal Forense de Essex, Goddard perdió la vida debido a una intoxicación accidental por cafeína, luego de consumir una gran cantidad de pastillas en su domicilio en Colchester, Essex.

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El día de los hechos, Goddard salió descalzo y visiblemente alterado de la residencia de alojamiento tutelado donde vivía. Según testimonios recogidos por la Policía de Essex, el joven fue hallado caminando sin zapatos, en medio de una crisis evidente y vomitando sangre cerca del tráfico vehicular. En su intento de pedir ayuda, trató de contactarse con el servicio de emergencias 999, pero su delicado estado físico le impidió comunicarse con claridad. Entretanto, el personal de la residencia contactó a los servicios de emergencia, quienes junto con la policía arribaron rápidamente, aunque Goddard fue trasladado al hospital ya en estado crítico y finalmente sufrió un paro cardíaco fatídico.

Durante la inspección posterior a su muerte, investigadores policiales encontraron en su habitación varias cápsulas que contenían cafeína. El inspector Tom Bastendorff, representante de la Policía de Essex, explicó que la evidencia hallada en el lugar indicaba que el joven había consumido estos suplementos antes de tener el episodio que llevó a su muerte. De acuerdo con declaraciones de su hermana Daisy, la familia sabía de su inclinación a obsesionarse con productos comprados en línea, pero no tenía conocimiento de los riesgos que implica el consumo excesivo de cafeína.

El informe toxicológico presentado durante la investigación reveló que la concentración de cafeína en el organismo de Goddard estaba por debajo del umbral que suele asociarse con muertes previas por esta sustancia. Aun así, el forense Lincoln Brookes determinó que Goddard falleció accidentalmente después de ingerir numerosas pastillas de cafeína en su espacio personal, advirtiendo además que no existe una cantidad específica que resulte letal para todas las personas.

Al término de la investigación, la familia pidió a las autoridades prestar mayor atención a la venta y el uso de suplementos de cafeína, especialmente aquellos de alta concentración, recordando al joven por su bondad y su carácter alegre.

¿Cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Alfie Goddard por consumo de cafeína?

Alfie Goddard murió en Colchester, Essex, después de consumir una gran cantidad de pastillas de cafeína adquiridas por internet. Según la investigación del Tribunal Forense de Essex, la causa de la muerte fue intoxicación accidental por cafeína. El joven fue encontrado descalzo, alterado y vomitando sangre; intentó pedir ayuda al número de emergencias, pero su estado no se lo permitió. Fue llevado al hospital, donde sufrió un paro cardíaco.

¿Por qué la familia de Alfie Goddard advirtió sobre los suplementos de cafeína?

La familia de Goddard alertó sobre el consumo de suplementos de cafeína porque conocía su tendencia a obsesionarse con productos comprados en internet, pero ignoraba los riesgos específicos de consumir altas dosis de esta sustancia. A raíz de su muerte, su hermana Daisy hizo un llamado público para aumentar la vigilancia sobre la venta y el uso de estos productos de alta concentración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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