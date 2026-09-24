Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La angustia invade a la familia de Ilder Castañeda tras el grave accidente de tránsito en el que se vio involucrado el pasado martes 22 de septiembre en la Variante de Ibagué. El joven, estudiante de Paideia School, se dirigía, junto a su primo Luis Ángel Duque Castañeda, de 16 años, hacia la institución educativa cuando el siniestro marcó irremediablemente el trayecto de ambos. De acuerdo con lo informado, mientras Luis Ángel perdió la vida en el impacto, Ilder fue trasladado de inmediato para recibir asistencia médica de urgencia.

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De acuerdo con la información suministrada por el Hospital Federico Lleras Acosta, donde permanece internado, Ilder Castañeda fue reportado con politraumatismos y ha tenido que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Actualmente, su pronóstico es reservado, lo que significa que los médicos no han podido determinar aún si su condición podrá evolucionar de manera favorable o se complicará, razón por la que su familia y la comunidad educativa se mantienen atentos a cualquier novedad sobre su estado de salud.

Ante la gravedad del cuadro clínico de Ilder, sus familiares y allegados han hecho un llamado urgente para conseguir donantes de sangre que tengan tipo O positivo (O+), ya que este componente es vital para el tratamiento médico que requiere el joven. En ese sentido, la solicitud para quienes deseen y puedan donar se ha centrado en el Banco de Sangre de la 37, en Ibagué, donde se debe indicar expresamente que la donación es para Ilder Castañeda.

La familia ha puesto especial énfasis en que quienes cumplan los requisitos para donar tipo de sangre O+ se sumen a esta causa solidaria, pues la disponibilidad de sangre compatible puede ser decisiva para la recuperación del joven. Asimismo, se ha pedido compartir ampliamente la información, con el objetivo de multiplicar las redes de apoyo y solidaridad, y lograr que la invitación llegue a más personas aptas para donar, en un gesto que podría salvar una vida y brindarle esperanza a una familia que atraviesa uno de sus momentos más difíciles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede donar sangre O+ para ayudar a Ilder Castañeda en Ibagué?

Las personas interesadas en donar sangre O positivo para Ilder Castañeda deben acercarse al Banco de Sangre de la 37, ubicado en Ibagué, e informar que su donación está dirigida específicamente a él. Es importante cumplir con los requisitos habituales para la donación y, en este caso, compartir la información ayuda a movilizar a más potenciales donantes.

¿Cuál es la situación de salud actual de Ilder Castañeda tras el accidente en Ibagué?

De acuerdo con el Hospital Federico Lleras Acosta, Ilder Castañeda presenta politraumatismos y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, bajo pronóstico reservado. Esto significa que su evolución médica aún es incierta y su estado requiere vigilancia constante y tratamiento especializado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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