Por: El Espectador

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La vigésima segunda edición de ARTBO abrió sus puertas al público el jueves 24 de septiembre en Ágora Bogotá, marcando un hito al reunir 50 galerías provenientes de 12 países, superando la cantidad de años anteriores. Este año se destacan siete secciones y la presencia de una novedosa herramienta de inteligencia artificial, ARTBO Conecta, creada para facilitar la interacción entre los visitantes y las galerías. Según lo explicó Jaime Martínez, director del evento, esta plataforma vincula las preferencias, el presupuesto y las expectativas de los asistentes con el inventario disponible, con el objetivo de guiar su recorrido dentro de la feria. El propósito principal, señaló Martínez, es incentivar el coleccionismo entre quienes se acercan por primera vez al mundo del arte, ofreciéndoles una experiencia cercana y comprensible para animarles a adquirir alguna obra.

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La programación de esta edición, que se extiende hasta el 27 de septiembre, integró visitas guiadas y actividades especialmente diseñadas para familias. Además, con motivo de las cinco décadas de trayectoria de dos proyectos relevantes en la escena artística regional, se llevaron a cabo homenajes especiales para ArtNexus—revista fundada en 1976 bajo el nombre de Arte en Colombia—y para el Taller Arte Dos Gráfic. También, en conjunto con Bauer, la feria presentó Trayectoria, sección dedicada este año a la artista Fanny Sanín. Durante la preinauguración, el 23 de septiembre, ARTBO le rindió tributo reconociendo su trayectoria de seis décadas, calificándola como un referente nacional e internacional que ha enriquecido el arte colombiano, según manifestaron sus organizadores.

Otro de los ejes de ARTBO 2022 es Artecámara, un espacio dedicado a visibilizar el trabajo de artistas emergentes; las demás secciones incluyen Galerías, Instituciones, Encuentro Editorial, Ruta Diseño y Conversaciones. De acuerdo con Martínez, la actual edición refuerza el foco en Latinoamérica, incorporando galerías de países como Venezuela, Panamá, Guatemala y Ecuador, lo cual consolida a la feria como un punto de encuentro para el mercado artístico de la región.

En relación con el Museo de Pereira, la feria también fue escenario de una particular iniciativa: la venta de fragmentos de escombros, paredes y restos de pinturas dañadas por el reciente terremoto del 10 de agosto. Según El Espectador, la exposición "Pedazos de museo" reúne estos objetos, cada uno con un valor de 200.000 pesos colombianos, y busca recaudar fondos para la reconstrucción del museo. Rosa Ángel Arenas, miembro de la Junta Directiva, señaló que la acción es un acto simbólico, pues "el valor se lo ponemos nosotros". Aunque se estima que la recuperación podría costar un millón de dólares o entre 3.000 y 3.500 millones de pesos, la cifra aún no ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué es ARTBO Conecta y cómo ayuda a los visitantes de la feria de arte?

ARTBO Conecta es una herramienta de inteligencia artificial presentada en la edición 22 de la feria ARTBO, que cruza las preferencias y presupuestos de los visitantes con el inventario de las galerías. Su finalidad es orientar a quienes, especialmente por primera vez, se interesan en adquirir arte y desean iniciarse en el coleccionismo, facilitando así su recorrido y experiencia dentro de la feria.

¿Cómo busca la iniciativa "Pedazos de museo" financiar la reconstrucción del Museo de Pereira?

La exposición "Pedazos de museo", organizada tras el terremoto que afectó al Museo de Pereira, consiste en la venta de escombros, fragmentos de paredes y restos de pintura que quedaron tras el sismo. Cada pieza tiene un valor simbólico de 200.000 pesos colombianos, y lo recaudado se destina a los fondos para la reconstrucción de la institución, aunque la cifra total necesaria aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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