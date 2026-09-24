Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En su edición número 18, el premio de fotógrafo astronómico del año busca brindar reconocimiento a lo mejor del universo capturado en imágenes. Este concurso cuenta con nueve categorías principales y dos premios especiales, destacando la creatividad y capacidad técnica de los participantes que, a través de sus lentes, acercan los misterios del espacio al público general. El ganador de la categoría principal obtiene una suma de 13.500 dólares por su obra.

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De acuerdo con El Espectador, la imagen que se llevó el máximo galardón fue retratada por Ali Alobaidly y corresponde a la Nebulosa del Tiburón, dentro de la categoría de estrellas y nebulosas. El jurado señaló que esta fotografía "se sitúa a la vanguardia de la astrofotografía moderna". En la categoría de galaxias, la imagen ganadora fue presentada por 智鹏 严 y Xinran Li, quienes capturaron la galaxia NGC 4753 ubicada a 60 millones de años luz, mostrando una sinfonía de bandas de polvo en la constelación de Virgo.

El apartado de paisajes celestes reconoció a Stefano Pellegrini por su fotografía en Botsuana, donde la ausencia de contaminación lumínica permite destacar las estelas de luz generadas por el movimiento de las estrellas. Por su parte, en la categoría Sol, resultó vencedor Miguel Claro con la obra llamada Región Activa 4122, que impresiona por el nivel de detalle de las células convectivas sobre la superficie solar, según el dictamen del jurado.

En la categoría Luna, Petr Horalek fue premiado por la imagen 'Perla venusina en la Luna', mientras que en auroras, Radoslav Sviretsov logró el reconocimiento por "La corona", donde resalta una iglesia en el entorno natural bajo un fenómeno de aurora boreal. Tom Williams, ganador en la categoría de planetas, cometas y asteroides, presentó el "Equinoccio de Saturno", una imagen que deja ver no solo el planeta, sino también múltiples lunas pequeñas suspendidas sobre sus anillos.

El galardón de personas y espacio fue para Max Inwood, cuya fotografía, según el jurado, "guía magistralmente nuestra mirada desde los antiguos petroglifos hacia el firmamento". Haocheng Zhu se reconoció como mejor artista revelación gracias a su trabajo sobre nebulosas. En la categoría abierta Annie Maunder, Paweł Paweł obtuvo el primer puesto por jugar con los rayos solares evocando "recuerdos de la infancia". Finalmente, la categoría juvenil ZWO fue liderada por Nikolaos Strimpoulis con la imagen "Luna mineral". Todas estas imágenes, de acuerdo con la información citada, evidencian la riqueza y variedad en la observación y captura del cosmos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue el ganador principal del premio fotógrafo astronómico del año y qué imagen presentó?

Ali Alobaidly fue el ganador principal del premio, con una imagen de la Nebulosa del Tiburón que el jurado describió como "vanguardia de la astrofotografía moderna", según El Espectador.

¿Cuáles son las principales categorías del premio fotógrafo astronómico del año?

De acuerdo con El Espectador, el concurso reconoce nueve categorías principales, que incluyen estrellas y nebulosas, galaxias, paisajes celestes, Sol, Luna, aurora, planetas, cometas y asteroides, personas y espacio, además de categorías especiales como mejor artista revelación y la categoría juvenil ZWO.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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