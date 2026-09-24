Por: El Espectador

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Un hecho de violencia conmocionó al barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, sur de Bogotá, luego de que una discusión de pareja terminara con la vida de una persona y dejara a otra herida. El incidente ocurrió el miércoles 23 de septiembre y tuvo como protagonistas a un adolescente de 17 años y su pareja, quienes iniciaron una acalorada confrontación en vía pública. De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana, dos ciudadanos que transitaban por el lugar presenciaron la agresión e intentaron intervenir de inmediato en defensa de la mujer involucrada. La situación escaló rápidamente, pues el menor, al percatarse de la intervención, presuntamente esgrimió un arma cortopunzante —un objeto afilado y punzante como un cuchillo— y atacó a las personas que intentaban separar la pelea.

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Tras el ataque, ambas víctimas resultaron con heridas de consideración y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. No obstante, según confirmaron los médicos hacia las 2:30 a. m. del jueves 24 de septiembre, una de ellas falleció por la gravedad de las lesiones sufridas. A la fecha no se ha informado sobre la condición de la persona sobreviviente, ni se han revelado detalles sobre la identidad de las víctimas o su relación con la pareja original. La Policía Metropolitana logró la aprehensión en flagrancia del joven, quien inicialmente fue retenido por el delito de lesiones personales, pero tras la muerte de uno de los heridos, la Fiscalía abrió una investigación por homicidio. El menor quedó a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes mientras avanzan las indagaciones.

Este hecho ocurre en un contexto sensible para la ciudad, en medio de preocupantes cifras de violencia contra las mujeres y homicidios en Bogotá. De acuerdo con Medicina Legal, entre enero y mayo de 2026 se practicaron 1.574 valoraciones por riesgo de feminicidio, lo que representa un aumento del 64 % sobre el año anterior. Asimismo, 688 de esos casos fueron catalogados como de riesgo extremo. Aunque la Secretaría Distrital de la Mujer reportó una reducción de feminicidios –pasando de 10 a 7 en los primeros cinco meses de 2026–, la entidad atendió más de 110.000 reportes por violencia de género solo en ese lapso. En cuanto a homicidios generales, Bogotá acumuló 545 casos entre enero y junio de 2026, una cifra que se ubica como el tercer registro más alto del primer semestre desde 2019, según la Fiscalía.

¿Cuáles son las cifras de feminicidio y violencia de género en Bogotá para 2026?

Según datos de Medicina Legal y la Secretaría Distrital de la Mujer, entre enero y mayo de 2026 se realizaron 1.574 valoraciones por riesgo de feminicidio, con un aumento del 64 % respecto a 2025. Además, la ciudad registró siete feminicidios durante los primeros cinco meses del año, mientras que en el mismo periodo de 2025 hubo diez. La Secretaría atendió 110.209 casos de violencia de género, mostrando la gravedad del fenómeno en la capital.

¿Qué es el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia?

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es el marco legal colombiano encargado de procesar a menores de 18 años implicados en delitos. Este sistema contempla procedimientos diferenciados, medidas restaurativas y sanciones que buscan proteger los derechos de los adolescentes, priorizando la resocialización y el acompañamiento por encima del castigo, como establece la legislación nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.