Por: El Espectador

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El libro Un verde más oscuro, del periodista Fernando Cárdenas y editado por MediaPluma Editorial, explora desde el periodismo narrativo y visual una dimensión del conflicto armado colombiano que rara vez recibe atención: el impacto devastador de la guerra sobre la naturaleza. En un formato de cómic documental y a lo largo de 146 páginas impresas a dos tintas, la obra relata con datos verificados e investigación de campo cómo las acciones de los distintos actores armados han dejado secuelas profundas en ríos, bosques y especies endémicas. Cárdenas dedicó varios años a recorrer Colombia, documentando huellas del conflicto en distintos territorios, y encontró que los ecosistemas y animales también resultaron víctimas silenciosas de la violencia.

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El libro entrelaza testimonios de víctimas y testigos directos, quienes narran en carne propia cómo la contaminación de ríos, la destrucción de bosques y el desplazamiento forzado de especies modificaron la relación de las comunidades con su entorno natural. Estos relatos, recogidos mediante reportería real, se enriquecen visualmente con imágenes capturadas por fotógrafos de guerra, transformadas en viñetas para acercar la historia a nuevas generaciones. Cada capítulo funciona como una crónica sobre afectaciones concretas: fumigaciones aéreas, masacres ocurridas junto a corrientes de agua, comunidades tratando de restaurar vida en sus territorios y animales atrapados en un conflicto que poco entienden.

Las historias recogidas en Un verde más oscuro conforman un manifiesto visual e investigativo —más próximo al estilo de Joe Sacco que al entretenimiento tradicional— dirigido a despertar conciencia ambiental y a reflexionar sobre la gravedad del daño ecológico provocado por la violencia. El propósito de Cárdenas es claro: motivar en el lector una postura crítica y activa sobre la urgencia de proteger los ecosistemas colombianos, heridos por problemáticas como la minería, la deforestación y los ataques sistemáticos contra la naturaleza.

El libro cierra con una mirada esperanzadora, presentando casos de organizaciones y comunidades que, tras la devastación, impulsan procesos de regeneración de bosques y promueven la educación ambiental en sus territorios. La presentación oficial será el 24 de septiembre en la Biblioteca del Colegio Gimnasio Moderno, evento que tendrá la participación musical de Sebastián Rozo, del Frente Cumbiero, y una charla con el autor, quien compartirá detalles sobre el proceso de investigación y creación.

Fernando Cárdenas, con más de 25 años de experiencia en el periodismo internacional y la docencia universitaria, expone en este libro un mensaje urgente: la naturaleza también fue víctima del conflicto armado colombiano, como señala el propio autor. La obra está disponible en librerías nacionales, independientes y en el sitio web del libro.

¿Cómo ha documentado Fernando Cárdenas el impacto ambiental del conflicto colombiano en ‘Un verde más oscuro’?

Fernando Cárdenas ha documentado el impacto ambiental del conflicto armado en Colombia a través de una minuciosa labor periodística, reportando en diferentes regiones, recopilando testimonios de víctimas y testigos, y utilizando la fotografía y el cómic documental para narrar la destrucción de ríos, bosques y especies. Según se informa en el texto, su objetivo ha sido visibilizar cómo la violencia también dejó cicatrices profundas en la naturaleza.

¿Qué caracteriza el enfoque periodístico y visual de ‘Un verde más oscuro’ frente a otros relatos sobre el conflicto armado en Colombia?

El enfoque de Un verde más oscuro se distingue por utilizar el cómic documental como medio para contar historias reales sobre el daño ecológico causado por la guerra. El libro combina investigación, crónica y elementos gráficos inspirados en autores como Joe Sacco, buscando conectar especialmente con nuevas generaciones y resaltar la urgencia del cuidado ambiental desde una perspectiva periodística y visual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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