Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá viene impulsando acciones concretas para fomentar una cultura de cuidado ambiental y disposición responsable de residuos sólidos entre sus habitantes. En el marco de la estrategia denominada ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha extendido una invitación a la ciudadanía para que, este sábado 19 de septiembre de 2026, lleve aquellos residuos que no son recolectados por el operador de aseo convencional, como escombros, residuos de construcción y demolición, o elementos voluminosos (colchones, madera, muebles y tejas), a los Ecopuntos habilitados en varias localidades de la ciudad.

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De acuerdo con información de la UAESP, los Ecopuntos están diseñados para recibir precisamente aquellos desechos que no caben en la recolección habitual y podrían convertirse en un problema ambiental o de salubridad cuando terminan abandonados en espacio público. Para consultar cuáles son estos puntos y su ubicación, la administración distrital recomienda hacerlo a través de la página oficial de la UAESP. Esta orientación hace parte de una apuesta integral que busca mejorar la apariencia de los barrios y proteger el medio ambiente, a partir de acciones individuales responsables con el manejo de la basura.

La correcta separación de residuos y el respeto por los horarios y canales oficiales de disposición, según resalta la UAESP, permiten que Bogotá luzca más limpia y ordenada. Para reforzar este propósito, existe la página web Aseo Bogotá, un portal digital que centraliza información clara y oportuna sobre el servicio público de aseo y las alternativas para la disposición adecuada de diferentes residuos. Allí la ciudadanía puede consultar consejos, normativas y puntos de acopio, además de recibir información sobre la oferta de servicios y particularidades en la recolección o manejo de basuras y elementos voluminosos.

En suma, la administración motiva a los ciudadanos a sumarse a estas jornadas, subrayando que pequeños cambios en hábitos de disposición contribuyen a un entorno más limpio y saludable en cada barrio.

¿Dónde puede la ciudadanía de Bogotá disponer muebles viejos y escombros?

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), los habitantes de Bogotá pueden llevar sus muebles viejos, escombros y otros residuos voluminosos a los Ecopuntos disponibles este sábado 19 de septiembre de 2026, ubicados en diferentes localidades. La ubicación y detalles sobre estos sitios pueden consultarse en la página web oficial de la UAESP.

¿Qué residuos no recoge el operador de aseo en Bogotá y cómo disponerlos?

El operador de aseo no recoge residuos como escombros, desechos de construcción y demolición, ni elementos voluminosos como colchones, madera, muebles y tejas. Para su disposición correcta, la ciudadanía debe llevar estos materiales a los Ecopuntos habilitados por la UAESP para evitar afectaciones ambientales y de salubridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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