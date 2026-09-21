La ola de calor asociada al fenómeno de El Niño está impulsando con fuerza la venta de electrodomésticos en Colombia, especialmente de ventiladores y aires acondicionados.

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Miguel Londoño, CEO de Kalley, explicó que la demanda de ventiladores ha superado las expectativas de la compañía y que algunas referencias ya agotaron sus inventarios.

Según el directivo, esta categoría acumula un crecimiento superior al 40% durante los últimos cuatro años y en 2026 esperan superar nuevamente ese ritmo. La empresa ofrece desde ventiladores pequeños y recargables hasta equipos de alta potencia para usos más exigentes.

El comportamiento también se refleja en los aires acondicionados, cuyas ventas de Kalley crecen más de 200% este año. La compañía destaca especialmente los modelos inverter, diseñados para ayudar a reducir el consumo de energía.

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En Colombia, el mercado de aires acondicionados crece cerca de 50% y se espera cerrar 2026 con unas 800.000 unidades vendidas en la industria.

Kalley también reporta un crecimiento acumulado superior al 46% en sus ventas y proyecta cerrar el año con 500.000 productos vendidos en todas sus categorías, un aumento de 65% en línea blanca.

Además, prepara nuevos productos y evalúa ingresar a categorías como estufas y lavavajillas.

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