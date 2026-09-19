Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para Bogotá este domingo 20 de septiembre de 2026, presentado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), es esencial para que usted se programe y evite contratiempos en sus actividades cotidianas. De acuerdo con el reporte oficial del IDIGER, la ciudad experimentará, durante la madrugada, un clima mayormente seco, aunque no se descartan lloviznas en el sur de la capital. La temperatura mínima estimada para el inicio del día se sitúa alrededor de los 10 grados Celsius, una condición que invita a los habitantes y visitantes a prepararse con ropa abrigada si planean salir temprano.

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Durante la mañana, el IDIGER señala que continuarán predominando las condiciones secas, pero el cielo estará mayormente nublado en buena parte del territorio bogotano. Además, se prevé la posibilidad de lloviznas ligeras en sectores ubicados en el norte y el occidente de la ciudad. Este pronóstico apunta a que, aunque la lluvia no será generalizada, es importante mantenerse atentos, especialmente si usted debe desplazarse por esas zonas o tiene actividades al aire libre.

En caso de que quiera consultar el estado del clima en tiempo real o corroborar la ocurrencia de lluvias en un lugar específico, el IDIGER sugiere utilizar el portal Mapas Bogotá. El proceso, según la información oficial, es sencillo y puede hacerse desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Primero, ingrese a mapas.bogota.gov.co y busque el ícono de mapa. En la opción “Tipos de mapa”, ubique al final la sección “Otros mapas” y seleccione “Lluvias”. Finalmente, solo debe digitar la dirección que desea consultar y el sistema le mostrará el estado actual en ese punto geográfico.

Por último, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) permite a usted mantenerse informado sobre cualquier novedad relacionada con el clima en el interior del Distrito. El SAB es una plataforma en línea a disposición de la ciudadanía, donde se puede conocer en detalle el pronóstico y reportes en tiempo real proporcionados por fuentes oficiales como el IDIGER.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el IDIGER y cuál es su función en Bogotá?

El IDIGER, que significa Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, es la entidad encargada de monitorear, informar y coordinar acciones relacionadas con el manejo de riesgos y situaciones climáticas en Bogotá. Según lo reportado, el IDIGER proporciona los informes oficiales sobre el clima y también sugiere herramientas digitales para la consulta ciudadana.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá en tiempo real?

De acuerdo con la información del IDIGER, usted puede consultar el mapa de lluvias de Bogotá en tiempo real ingresando al portal mapas.bogota.gov.co. Una vez dentro, seleccione el tipo de mapa “Lluvias”, digite la dirección de su interés y el sistema le indicará si hay precipitaciones o no en ese sector. Esta herramienta es accesible desde celular, tableta o computador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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