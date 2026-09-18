El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico y las proyecciones oficiales de Estados Unidos apuntan a un episodio de gran intensidad durante los próximos meses. Así lo explicó el meteorólogo Max Enríquez en una serie de publicaciones en redes sociales, en las que analizó la evolución de las temperaturas del Pacífico y las proyecciones de los modelos climáticos.

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(Vea también: “Ojo a las crecientes”: Max Henríquez alertó por lo que pasaría en varios departamentos)

En uno de sus trinos, publicado a partir del reporte del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, Enríquez señaló que el fenómeno entró en una fase intensa al alcanzar las anomalías de temperatura superiores a los 2 °C.

“El modelo oficial de pronóstico del CPC de la NOAA indica que este Niño alcanzará anomalías entre 2.5 y 3.0ºC (lo cual de hecho sería el más intenso de todos), mientras que los modelos dinámicos lo llevan hasta casi 3.5ºC, un mega Niño. De todas maneras, las consecuencias son graves”, escribió Henríquez.

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En sus publicaciones, también compartió una representación de la evolución del fenómeno desde la fase fría asociada con La Niña hasta las actuales condiciones cálidas de El Niño. El gráfico muestra cómo el calentamiento se ha extendido por el Pacífico ecuatorial, aunque también identifica sectores donde persisten temperaturas más frías

El experto llamó la atención sobre una zona de agua fría que aparece en el occidente de la cuenca en el registro correspondiente a septiembre. A partir de esa evolución, planteó que las condiciones podrían cambiar posteriormente y resumió su interpretación con una advertencia: después del periodo cálido podría presentarse una fase fría.

La “película” del Niño muestra la evolución de la fase fría (Niña) a la cálida del Niño actual (color rojo). El gráfico de la derecha muestra (sept de 2026), que apareció una bolsa de agua fría en el occidente de la cuenca. Para tener en cuenta. Despues del calor vendrá el frío pic.twitter.com/6KMDxBFrzn — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 18, 2026

¿Qué proyecta NOAA para el fenómeno de El Niño?

El reporte oficial del CPC de la NOAA mantiene una alerta por El Niño y señala una probabilidad superior al 90 % de que el fenómeno continúe durante el otoño y el invierno de 2026-2027.

La proyección de la entidad contempla un evento particularmente fuerte. Para octubre-diciembre, NOAA estima una probabilidad del 75 % de que el RONI alcance al menos +2,5 °C, un nivel que entraría dentro de los episodios más intensos registrados desde 1950.

Enríquez fue más allá en su interpretación de los modelos y señaló que algunos modelos dinámicos llevan las anomalías hasta cerca de +3,5 °C, escenario que calificó como un “mega Niño”. Esa cifra corresponde a una proyección de modelos y no a una medición actual ni a una predicción definitiva de NOAA.

El análisis del meteorólogo también plantea que un fenómeno de esta magnitud podría tener consecuencias importantes. No obstante, la intensidad de los impactos depende de la evolución del evento y de las condiciones particulares de cada región, por lo que no es posible anticipar desde ahora un efecto específico sobre Colombia únicamente a partir de la temperatura del Pacífico.

En el reporte del 14 de sept de 2026 el Centro de Predicción Climática de la NOAA (Administración de la Atmósfera y el Oceano de EEUU) anunció el inicio de la fase intensa del Niño, al alcanzar las anomalías los +2ºC, tal como estaba anunciadopic.twitter.com/i96jLMvoxK pic.twitter.com/WYCwqDwsUQ — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 18, 2026

El Pacífico mantiene señales de un fuerte calentamiento

Los datos de NOAA muestran que el calentamiento no se distribuye de manera uniforme en todo el Pacífico ecuatorial. En agosto, el índice Niño-3 alcanzó +2,5 °C, mientras Niño-1+2 llegó a +3,4 °C y Niño-4 se ubicó en +0,1 °C.

La diferencia entre estas regiones permite entender por qué el seguimiento del fenómeno no depende de una sola medición. Los especialistas también observan la temperatura subsuperficial del océano y la respuesta de la atmósfera para determinar si El Niño mantiene su evolución.

Por ahora, los datos oficiales y las proyecciones apuntan a un episodio de gran intensidad, mientras que el análisis de Max Enríquez plantea escenarios todavía más extremos a partir de algunos modelos. La evolución de las próximas semanas será clave para establecer hasta dónde llegará el calentamiento y cuáles serán sus efectos.

NOAA tiene previsto actualizar su diagnóstico sobre el fenómeno durante octubre, cuando contará con nuevos datos para revisar si las condiciones observadas mantienen la trayectoria prevista.

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