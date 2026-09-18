Un nuevo temblor se registró durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el movimiento con epicentro en Buenaventura, Valle del Cauca.

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De acuerdo con el boletín actualizado número 1, el sismo ocurrió a las 12:46 a. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,3, con una profundidad de 44 kilómetros.

El movimiento fue percibido en diferentes puntos del Valle del Cauca, según los primeros reportes ciudadanos. Entre los lugares mencionados aparecen Yumbo, Dapa, La Cumbre y otros sectores del departamento.

Minutos después el SGC reportó otro movimiento más fuerte de magnitud 4.5, según informe preliminar y aún no se confirma el lugar exacto del epicentro.

¿Dónde se sintió el temblor en Buenaventura, Valle del Cauca?

Las primeras reacciones llegaron principalmente desde Yumbo, donde varios ciudadanos describieron el movimiento como fuerte.

“Se sintió fuerte en Yumbo, Valle”, comentó una persona después del sismo. Otro usuario aseguró que lo percibió desde Dapa, Yumbo, mientras que una reacción más señaló: “En Yumbo sacudió maluco”.

También hubo un reporte desde La Cumbre, Valle del Cauca, donde un ciudadano aseguró haber sentido el movimiento. Uno de los testimonios llamó la atención porque ubicó la percepción del sismo en Medellín. “Lo acabo de sentir en Medellín, ya no me aguanto un temblor más”, escribió un usuario tras registrarse el evento.

Estos comentarios corresponden a reportes ciudadanos y no constituyen por sí mismos una medición oficial de la intensidad. El SGC utiliza la información recibida mediante su plataforma Sismo Sentido para conocer los efectos percibidos en diferentes municipios.

SGC explica cómo se mide la intensidad

La magnitud y la intensidad de un sismo son conceptos diferentes. Un mismo evento tiene una magnitud determinada, pero puede presentar distintas intensidades dependiendo del lugar y de los efectos observados.

Según el SGC, los ciudadanos pueden indicar mediante Sismo Sentido dónde percibieron el movimiento y qué ocurrió a su alrededor, como vibración de puertas y ventanas, desplazamiento de objetos o posibles daños. Con esos datos, la entidad estima la intensidad en diferentes lugares.

Por ahora, el dato instrumental conocido para el evento de la madrugada establece una magnitud de 3,3, profundidad de 44 kilómetros y ubicación en Buenaventura, Valle del Cauca.

Las personas que hayan sentido el movimiento pueden reportarlo en la plataforma Sismo Sentido del SGC para contribuir con la información sobre cómo fue percibido el temblor en distintos puntos del país.

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