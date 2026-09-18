Un sismo de magnitud 4,6 se registró durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre en Colombia, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

El movimiento ocurrió a la 1:17 a. m., hora local, y tuvo como referencia Istmina, Chocó. El organismo estableció una profundidad de 42 kilómetros para el evento.

La sacudida se presentó durante la madrugada y fue percibida en diferentes zonas del país, especialmente en municipios del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, según los reportes ciudadanos recibidos por el SGC.

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A través de la plataforma Sismo Sentido, habitantes de distintas regiones contaron cómo percibieron el movimiento. Algunos usuarios señalaron que la sacudida fue fuerte, mientras otros destacaron que tuvo una duración corta.

El SGC mantiene habilitado el sistema para que las personas que sintieron el temblor puedan reportar su experiencia y aportar información sobre la percepción del movimiento en los diferentes lugares.

La entidad, en el informa preliminar había establecido una magnitud de 4,5 y señalado una profundidad superficial para el evento. Posteriormente, en el Boletín Actualizado 1, el organismo ajustó los parámetros a magnitud 4,6 y una profundidad de 42 kilómetros.

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 4.5 en madrugada de este viernes 18 de noviembre? El sismo fue reportado como fuerte en varios municipios del Valle del Cauca, entre ellos La Unión, Cali, Buenaventura, Tuluá, Trujillo, La Cumbre y Calima-Darién. También hubo reportes desde Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, en el Eje Cafetero. Varios ciudadanos coincidieron en que el movimiento fue fuerte, pero de corta duración. En La Unión, una persona señaló que se sintió “súper fuerte”, mientras que en Tuluá otro usuario lo describió como “un tirón fuerte”. Desde Santa Rosa de Cabal, un ciudadano contó: “Se me movió la cama pero fue corto”. También hubo personas que aseguraron que el sismo las despertó. En Calima-Darién, un reporte calificó el movimiento como “muy fuerte”. Otros ciudadanos estimaron que la sacudida duró apenas unos segundos, aunque esa apreciación corresponde a la percepción individual de cada persona. Los reportes ciudadanos permiten conocer los lugares donde fue percibido el movimiento, mientras que el SGC analiza esta información para establecer la intensidad del sismo en diferentes zonas. SGC pide reportar si sintió el sismo El Servicio Geológico Colombiano cuenta con la plataforma Sismo Sentido para recopilar información de las personas que percibieron el movimiento. A través del formulario, los ciudadanos pueden indicar dónde estaban cuando ocurrió el sismo, qué tan fuerte lo sintieron y si observaron efectos como movimiento de objetos, puertas o ventanas. Esta información permite al SGC evaluar la intensidad del evento en diferentes lugares. La magnitud corresponde al tamaño del sismo, mientras que la intensidad describe cómo fue percibido y qué efectos produjo en un determinado sitio. Por eso, un mismo movimiento puede tener diferentes niveles de intensidad según el lugar. Las personas que hayan sentido el temblor pueden reportarlo en la plataforma Sismo Sentido del SGC. La entidad señala que estos reportes ayudan a conocer con mayor rapidez la distribución de los efectos del movimiento en el territorio. Por ahora, el dato preliminar indica que el evento tuvo magnitud 4,5, ocurrió a la 1:17 a. m. y presentó una profundidad superficial. Cualquier modificación será incorporada por el SGC en sus posteriores actualizaciones.

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