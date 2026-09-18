Un sismo de magnitud 4,6 se registró durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre en Colombia, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)
El movimiento ocurrió a la 1:17 a. m., hora local, y tuvo como referencia Istmina, Chocó. El organismo estableció una profundidad de 42 kilómetros para el evento.
La sacudida se presentó durante la madrugada y fue percibida en diferentes zonas del país, especialmente en municipios del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, según los reportes ciudadanos recibidos por el SGC.
A través de la plataforma Sismo Sentido, habitantes de distintas regiones contaron cómo percibieron el movimiento. Algunos usuarios señalaron que la sacudida fue fuerte, mientras otros destacaron que tuvo una duración corta.
El SGC mantiene habilitado el sistema para que las personas que sintieron el temblor puedan reportar su experiencia y aportar información sobre la percepción del movimiento en los diferentes lugares.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 01:17 hora local Magnitud 4.6, profundidad 42 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/DRvYNk0jkm
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 18, 2026
La entidad, en el informa preliminar había establecido una magnitud de 4,5 y señalado una profundidad superficial para el evento. Posteriormente, en el Boletín Actualizado 1, el organismo ajustó los parámetros a magnitud 4,6 y una profundidad de 42 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2026-09-18, 01:17 hora local Magnitud 4.5. Profundidad superficial ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/3NQXLvlPC7
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 18, 2026
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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