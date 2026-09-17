Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un movimiento telúrico que sacudió parte del país este jueves a las 4:10 de la tarde. El epicentro fue localizado en Sipí, Chocó, con una profundidad de 37 kilómetros y una intensidad que, según la medición instrumental, se consideró leve. No obstante, el sismo, que alcanzó una magnitud de 4,6, se percibió en diferentes regiones, especialmente en sectores de Cali, Yumbo, Pereira, Armenia y Manizales, donde la población vivió momentos de tensión y nerviosismo.

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Las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar. A través de redes sociales circularon numerosos videos en los que se observa la respuesta inmediata de varias personas que salieron a la calle o evacuaron edificaciones al sentir el temblor. Por ejemplo, una grabación realizada desde la terraza de una vivienda en el barrio San Fernando, en Cali, muestra a residentes abandonando sus espacios tras el movimiento. De acuerdo con el registro publicado por Carmen A Sarmiento en la red social X —antes llamada Twitter—, algunos habitantes decidieron evacuar mientras otros permanecieron atentos a lo que ocurría.

El periodista deportivo Leonel Cerrudo, quien reside en la capital vallecaucana y habitualmente cubre al América de Cali, compartió otro video en el que se evidencia cómo varias personas, afectadas también por las altas temperaturas del día, abandonaron viviendas y establecimientos por precaución. Cerrudo expresó su preocupación señalando que "ya uno no puede dormir ni relajarse por miedo", describiendo el fuerte impacto emocional que el temblor dejó en su entorno inmediato, según se observa en la publicación de X.

No solo los peatones y residentes manifestaron su alarma; el Diario Occidente también reportó imágenes captadas desde vehículos, donde se aprecia la reacción de la ciudadanía en distintos puntos de la ciudad tras el evento sísmico. Según este medio, las evacuaciones y la alerta se vivieron en diferentes sectores de Cali luego de la sacudida registrada a media tarde.

Este temblor se presentó después de otros movimientos sísmicos que se reportaron durante la jornada. De acuerdo con la información disponible, el día comenzó con un primer temblor en Istmina, Chocó, lo que indica un aumento en la actividad sísmica en esta región del país, según los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Colombia el jueves 17 de septiembre de 2026?

El Servicio Geológico Colombiano reportó que el epicentro del sismo se localizó en Sipí, Chocó, a una profundidad de 37 kilómetros. Este punto fue el origen del movimiento que se sintió especialmente en regiones como Cali, Yumbo, Pereira, Armenia y Manizales.

¿Qué magnitud tuvo el temblor en Colombia reportado por el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con la información oficial del Servicio Geológico Colombiano, el temblor ocurrido la tarde del jueves 17 de septiembre de 2026 tuvo una magnitud de 4,6, considerándose de intensidad instrumental leve pese a la alarma que generó entre la ciudadanía de varios departamentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.