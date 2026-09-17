Un nuevo sismo fue registrado durante la noche de este jueves 17 de septiembre en el océano Pacífico, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento ocurrió a las 10:55 p. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,2. El organismo reportó además una profundidad superficial para este evento.

El SGC ubicó el sismo en el océano Pacífico, aunque el reporte inicial no señala un municipio colombiano como epicentro debido a que el evento ocurrió en zona marítima.

Este movimiento se suma a los diferentes eventos sísmicos registrados durante la jornada en Colombia y sus alrededores. Durante este jueves, el SGC también informó de sismos en sectores como Istmina y Sipí, en Chocó, además de otros movimientos en el océano Pacífico.

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Usuarios que percibieron el movimiento compartieron sus reacciones en redes sociales. Uno de ellos contó que se encontraba en su vivienda cuando notó el movimiento de algunos objetos.

“Voy a ser sincero, estaba en la sala y el televisor se movió”, relató un ciudadano al referirse al momento en que sintió el sismo.

Otro usuario confirmó que el movimiento también fue perceptible en la capital del Valle del Cauca: “En Cali, lo sentí”.

¿Dónde se puede reportar si sintió el sismo?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de la plataforma Sismo Sentido para que las personas informen si percibieron un movimiento telúrico.

Los reportes ciudadanos permiten conocer cómo fue percibido el sismo en diferentes lugares y aportan información para establecer su intensidad. Esta medida es diferente de la magnitud, que corresponde al tamaño del evento sísmico.

Por ahora, los datos conocidos para el movimiento de las 10:55 p. m. corresponden a una magnitud de 3,2 y profundidad superficial, con ubicación en el océano Pacífico.

Si se conocen nuevos reportes sobre los lugares donde fue percibido o alguna actualización en la magnitud y profundidad, esos datos pueden ser incorporados al boletín del evento.

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