Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La actividad sísmica no dio tregua durante la tarde del jueves 17 de septiembre en el Pacífico colombiano, de acuerdo con información del Servicio Geológico Colombiano (SGC). A los tres movimientos telúricos que la entidad había reportado en horas previas, se sumaron otros dos en Sipí, en el departamento de Chocó, lo que evidencia una intensa jornada de sismos en esa región.

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El primer movimiento de la tarde sucedió exactamente a las 12:22 p. m. Según datos del SGC, este evento tuvo una magnitud de 3,8 en la escala de Richter y ocurrió a una profundidad de 47 kilómetros, con epicentro en el municipio de Istmina, Chocó. Apenas una hora y media después, a la 1:52 p. m., se registró un segundo temblor en el mismo lugar, esta vez de magnitud 3,6 y profundidad de 40 kilómetros.

La secuencia sísmica continuó a las 2:19 p. m. con un tercer temblor reportado por el Servicio Geológico Colombiano. En esta ocasión, el epicentro estuvo ubicado en el océano Pacífico, con una magnitud de 3,3 y se consideró como un sismo superficial, dado que tuvo poca profundidad, característica que puede incrementar la percepción del movimiento entre la población cercana al epicentro.

La jornada, no obstante, no concluyó ahí. Ya en horas de la tarde, se presentaron dos nuevos movimientos en Sipí, Chocó. El primero se registró a las 4:10 p. m.: el SGC indicó que este tuvo una magnitud de 4,6 y una profundidad de 37 kilómetros, el de mayor intensidad entre todos los reportados este jueves en la región. Apenas diez minutos después, a las 4:20 p. m., otro temblor sacudió la zona, esta vez con una magnitud de 3,3 y la misma profundidad de 37 kilómetros. Con estos nuevos episodios, el total ascendió a cinco sismos durante la tarde en la zona del Pacífico colombiano.

El Servicio Geológico Colombiano ratificó que continúa realizando un seguimiento constante de la actividad sísmica en el país. Además, puso a disposición de la ciudadanía la plataforma "Sismo Sentido", una herramienta digital en la que cualquier persona puede informar si sintió alguno de los recientes movimientos telúricos y describir los efectos percibidos.

¿Cuántos sismos se presentaron en Chocó y el Pacífico colombiano el 17 de septiembre?

Durante la tarde del jueves 17 de septiembre se reportaron cinco sismos en la región del Chocó y el Océano Pacífico colombiano, según informó el Servicio Geológico Colombiano. Los epicentros estuvieron ubicados en los municipios de Istmina y Sipí, así como en el océano Pacífico cercano.

¿Qué magnitudes y profundidades tuvieron los sismos reportados en Sipí e Istmina?

Los sismos registrados ese día en Istmina alcanzaron magnitudes de 3,8 y 3,6, con profundidades de 47 y 40 kilómetros, respectivamente. En Sipí, se presentaron movimientos de magnitud 4,6 y 3,3, ambos con una profundidad de 37 kilómetros, mientras que el evento en el océano Pacífico fue de magnitud 3,3 y superficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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