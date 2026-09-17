Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente dictamen forense, conocido el 17 de septiembre de 2026, confirmó que la muerte de Michelle Dayana fue un homicidio cometido mediante un golpe con un objeto contundente. Este hallazgo forense se convierte en un elemento fundamental para la investigación penal que adelantan la Fiscalía y otras autoridades del caso. La menor había desaparecido en Buriticá el 25 de agosto, y después de casi una semana de intensa búsqueda fue encontrada sin vida el 31 de agosto en una zona rural de difícil acceso. Durante esos días, familiares, habitantes locales y organismos de socorro participaron activamente en las labores de búsqueda, de acuerdo con información recopilada en el proceso.

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La atención ahora se centra en identificar al responsable y esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior muerte de Michelle Dayana. Las autoridades trabajan bajo el liderazgo de la Fiscalía, que continúa recabando pruebas, realizando entrevistas y tomando testimonios, siguiendo un programa metodológico específico para avanzar en la investigación. Esta etapa resulta clave para determinar cómo ocurrieron los hechos y reunir los elementos necesarios para judicializar al presunto autor del crimen.

El caso de Michelle Dayana se suma a otros hechos recientes que han generado conmoción en Colombia debido a la desaparición y muerte de menores. En Bogotá, por ejemplo, la desaparición de Ana Lucía González Mendoza, de nueve años, también acaparó la atención pública. La menor fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre en Mosquera y lamentablemente fue hallada sin vida dentro de una alcantarilla en Ciudad Bolívar. Por este hecho, un hombre fue capturado como presunto responsable del homicidio, según reportaron medios nacionales.

Otro caso fue el de Eiheel Sofía Baquero Ramírez, de doce años, quien estuvo desaparecida durante tres días tras ser vista cerca del Hospital Santa Clara, en Bogotá. Finalmente, la menor fue localizada con vida el 16 de septiembre en Candelaria la Nueva, Ciudad Bolívar. En este caso, Eiheel Sofía quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras las circunstancias de su desaparición siguen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.

Pese a la preocupación social y al impacto mediático que han originado estos sucesos, hasta el momento no existe información oficial que vincule los tres casos entre sí. Cada uno presenta particularidades distintas en cuanto a lugar, circunstancias y líneas de investigación judicial. Las autoridades son las encargadas de esclarecer de forma independiente qué ocurrió en cada situación para evitar conclusiones apresuradas.

¿Qué determinó el informe forense sobre la muerte de Michelle Dayana?

El informe forense determinó que Michelle Dayana murió a causa de un homicidio por un golpe contundente. Este resultado es relevante porque orienta la investigación de la Fiscalía y otras autoridades en la búsqueda de pruebas y el responsable de los hechos.

¿Existe relación entre los casos de Michelle Dayana, Ana Lucía González y Eiheel Sofía Baquero?

Hasta la fecha, no hay declaraciones ni información oficial que indiquen una relación entre los casos de Michelle Dayana, Ana Lucía González y Eiheel Sofía Baquero. Cada investigación tiene líneas y contextos separados, por lo que las autoridades deben analizar cada situación de manera individual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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