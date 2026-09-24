La música romántica de una de las agrupaciones más influyentes de México se alista para un reencuentro masivo con el público colombiano. Camila confirmó oficialmente su regreso a Bogotá en el marco de su gira mundial ‘Adiós World Tour’, un recorrido con el que la banda conmemora dos décadas de historia en la escena musical.

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La cita quedó agendada para el próximo 27 de noviembre en el Movistar Arena, un escenario que vibrará con los temas que marcaron a toda una generación y que se convirtieron en himnos del pop en español, tales como ‘Mientes’, ‘Todo cambió’, ‘Coleccionista de canciones’ y ‘Aléjate de mí’.

El concepto detrás de ‘Adiós’ ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la agrupación, funcionando como una celebración de los momentos, escenarios y vivencias que han definido su carrera a lo largo de 20 años. Lejos de ser solo una parada nostálgica, el concierto promete una producción de gran formato que combina la fuerza interpretativa de sus baladas con una puesta en escena diseñada para repasar su legado.

Para los fanáticos interesados en asegurar su ingreso, la organización confirmó que la venta general de boletería ya se encuentra disponible a través de la plataforma oficial de Tu Boleta, anticipando una alta demanda para uno de los conciertos imperdibles del cierre de año en la capital.

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