Gregorio Pernía vivió un momento de tensión durante un encuentro con seguidores que terminó en un aparente intento de hurto. El actor colombiano estaba rodeado por varias personas cuando alguien habría intentado halar la cadena que llevaba en el cuello. La escena quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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En las imágenes se observa al artista en medio de una multitud, cerca de un vehículo, mientras varias personas buscan acercarse para saludarlo y tomarse fotografías. En determinado momento, Pernía comienza a quitarse la joya, aparentemente para evitar que se perdiera o que alguien pudiera arrebatársela en medio de la aglomeración.

Fue entonces cuando una persona que estaba detrás del actor habría realizado un fuerte jalón a la cadena. Pernía reaccionó rápidamente y logró conservarla, mientras intentaba terminar de retirarla y apartarse de quienes estaban a su alrededor. El video no permite identificar con claridad quién hizo el movimiento ni confirmar completamente la intención de esa persona.

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Después del incidente, el actor tuvo que pedir espacio para poder resguardarse y controlar la situación. A pesar del susto, algunos de los seguidores que estaban presentes continuaron acercándose para solicitarle fotografías. El episodio generó comentarios en redes sociales, especialmente por la cantidad de personas que rodeaban al artista y las condiciones de seguridad durante el encuentro.

El hecho habría ocurrido en Buenos Aires, Argentina, donde Pernía se encontraba por compromisos relacionados con sus actividades profesionales. Sin embargo, algunos reportes advierten que el lugar y la fecha exacta no han sido confirmados oficialmente por el actor ni por las autoridades, por lo que se mantiene la precisión de hablar de un aparente intento de hurto.

Hasta el momento, no se conoce que Gregorio Pernía haya presentado públicamente una denuncia por lo sucedido ni que exista una persona capturada por este episodio. Mientras tanto, la grabación continúa circulando en plataformas digitales y muestra el instante en el que el actor detectó el tirón, protegió su cadena y trató de alejarse de la multitud.

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