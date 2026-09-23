Por: Noticiero 90 minutos

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Este jueves 24 de septiembre, la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea de INCOLBALLET (Instituto Colombiano de Ballet) llevará al público caleño un estreno especial titulado ‘Obstinados’. La obra se presentará en el Teatrino de Proyecto Oriente, a las 7:30 p. m., en el marco de la tercera edición de Oriente en Escena, una programación que se desarrolla entre el 21 y el 27 de septiembre. ‘Obstinados’ invita a reflexionar sobre los vínculos humanos por medio del cuerpo, el movimiento y la memoria, explorando cómo ciertas experiencias persisten en el tiempo, incluso cuando se intenta dejarlas atrás.

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Esta puesta en escena, de acuerdo con información suministrada por INCOLBALLET, tiene una duración de 50 minutos y lleva a los asistentes a considerar las tensiones entre quedarse y partir, resaltando cómo un simple gesto, impulso o recuerdo puede alterar la realidad física y emocional de las personas. La propuesta combina danza, música electrónica, iluminación y una escenografía mínima para crear una atmósfera cargada de tensión y suspenso, según el propio concepto de la compañía.

El origen de la obra surge de una colaboración entre Juan Fernando Morales Londoño y Junior Carrillo Castaño. Este último, además de ser bailarín en la compañía, también es docente en el Programa de Danza Contemporánea de INCOLBALLET y un gestor cultural, con experiencias profesionales en países como México, España, Alemania, Países Bajos e Inglaterra. Esta faceta múltiple refuerza el compromiso de INCOLBALLET por acompañar el desarrollo de sus artistas en diferentes áreas, que incluyen la interpretación, la formación y la creación, además de la gestión cultural.

Como parte de la programación de Oriente en Escena y del proyecto sociocultural Cultureando, que impulsa la circulación cultural en la ciudad, ‘Obstinados’ está dirigida a todo público. De acuerdo con los creadores, el espectáculo parte de imágenes y sensaciones relacionadas con aquello que “insiste en permanecer”, tal como lo expresa el siguiente fragmento de la obra: “Obstinado el beso que no te di, obstinado el instante que nos obliga a olvidar, obstinado el lugar que nos negamos abandonar”. Desde esa premisa, la obstinación se convierte en oportunidad y posibilidad de movimiento, explorando cómo la memoria puede retener y transformar experiencias en el cuerpo a lo largo del tiempo. Con esta nueva propuesta, INCOLBALLET reafirma su interés en el desarrollo integral de la danza contemporánea en Cali y le ofrece una experiencia única al público en el oriente de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué mensaje transmite la obra ‘Obstinados’ de INCOLBALLET?

La obra ‘Obstinados’ ofrece una reflexión sobre la persistencia de ciertos recuerdos y experiencias en la vida de las personas. De acuerdo con INCOLBALLET, la puesta en escena utiliza el cuerpo y la memoria como herramientas para profundizar en esas cosas que, a pesar del deseo de dejarlas atrás, continúan presentes y afectan las decisiones y emociones.

¿Quiénes participan en la creación y ejecución de ‘Obstinados’ de INCOLBALLET?

‘Obstinados’ es una creación ideada por Juan Fernando Morales Londoño y Junior Carrillo Castaño, quienes forman parte de la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea de INCOLBALLET. Carrillo también participa como intérprete, docente y gestor cultural dentro de la institución, aportando su experiencia en diferentes procesos vinculados a la danza contemporánea.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.