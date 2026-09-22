Por: Noticiero 90 minutos

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Una reciente decisión del Ministerio de las Culturas impactó de forma directa a la comunidad artística y creativa del país, tras la cancelación de las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos para el año 2026. Este anuncio, oficializado el 15 de septiembre, generó una ola de inconformidad entre creadores y gestores culturales, quienes manifestaron su preocupación por la reducción de oportunidades para acceder a recursos, becas, residencias y pasantías tanto a nivel nacional como internacional. De acuerdo con el Ministerio, las limitaciones presupuestales obligaron a priorizar los fondos destinados a la atención de la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto.

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La ministra de Cultura, Paola Holguín, explicó que la medida, considerada como temporal y justificada por las circunstancias, responde a una "deuda de más de 185 mil millones de pesos" y a pagos pendientes de premios anteriores por una suma superior a los 75 mil millones de pesos. Por tal razón, durante este año, la entidad suspendió la resolución que permitía la entrega de estímulos en dichas modalidades. Así, la cartera cultural decidió centrar los escasos recursos en asuntos urgentes derivados de la emergencia, postergando, por ahora, el apoyo a nuevos proyectos artísticos.

Las reacciones desde el sector cultural no tardaron en aparecer. Gestores como Nixon Ibarra, productor de Químerica Films, lamentaron la decisión en tanto los recursos de estímulos resultan indispensables para la ejecución y proyección de iniciativas de alto impacto: "Sin estos recursos no habríamos podido destinar tiempo y fondos para nuestro festival de cine, que ya lleva cuatro versiones realizadas en el municipio de Buga, o realizar el desarrollo de largometrajes. También los procesos de formación y de grabación". Este testimonio da cuenta de la relevancia que han tenido estas convocatorias para impulsar el desarrollo de proyectos culturales en diversas regiones del país.

No obstante, algunos territorios como Cali han anunciado que mantendrán sus propios programas de estímulo, financiados con recursos del distrito. Así lo afirmó Yamileth Cortés, subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural, asegurando la apertura de una nueva convocatoria con una inversión superior a los 1.300 millones de pesos. Según Cortés, estos fondos buscarán fortalecer y reactivar el sector artístico y cultural de la ciudad, al margen de los recortes efectuados desde el nivel nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cancelaron los estímulos del Programa Nacional de Estímulos 2026?

De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, la cancelación se debió principalmente a una deuda acumulada de más de 185 mil millones de pesos, junto a pagos de premios anteriores por más de 75 mil millones de pesos que aún estaban pendientes. La cartera priorizó destinar los recursos disponibles a atender la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto, motivo por el cual suspendió, de manera temporal, el programa de estímulos al arte y la cultura.

¿Qué opciones tienen los creadores culturales tras la cancelación de los estímulos nacionales?

Pese a la suspensión a nivel nacional, aún existen alternativas a nivel local, como el programa distrital de Cali, que opera de manera independiente y con recursos propios. Según la subsecretaria Yamileth Cortés, se planea abrir un nuevo ciclo de estímulos para creadores en la ciudad, buscando continuar con el apoyo y la reactivación del sector artístico y cultural local pese al escenario nacional adverso.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.