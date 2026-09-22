Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, informó que continuará este martes con trabajos de reparación y mantenimiento en varias zonas de la ciudad en las redes de acueducto. De acuerdo con la información oficial difundida por Emcali, estas labores contemplan principalmente la reposición de válvulas y la optimización de las redes que suministran el servicio de agua potable, lo que obligará a realizar suspensiones temporales del suministro en los sectores intervenidos.

Sigue a PULZO en Discover

De manera específica, la Gerencia de Acueducto de Emcali anunció que se efectuará un cierre por trabajos de optimización en el barrio La Isla, comprendido desde la carrera 5 N hasta la carrera 8 N, y entre la calle 38 N y la calle 41 N. Según la empresa, la suspensión en esta zona se estableció a partir de las 8:00 a.m. y se prevé que se extienda hasta las 11:00 p.m. del mismo día. Para mitigar las afectaciones a los habitantes, Emcali indicó que destinará un carrotanque para el abastecimiento temporal de agua en el área impactada, asegurando así el acceso básico al líquido mientras se concluyen los trabajos.

No obstante, el alcance de las operaciones será más amplio y dejará sin servicio de agua, durante el horario mencionado, a múltiples barrios adicionales en Cali. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos y replicada en medios regionales, se encuentran entre las zonas afectadas los siguientes sectores: Quintas de Salomia (calle 70 con carrera 3), Jorge Eliécer Gaitán (calle 70 # 2 E 35 y calle 73 # 2 B 06), Terrón Colorado (avenida 4 Oeste # 7 - 77), San Fernando Viejo y la dirección carrera 24 C bis # 2 Oeste 103. También se afectarán los barrios La Flora (avenida 4 N # 38 N 00 y avenida 3 FN con calle 59), Atanasio Girardot (calle 33 F # 12 - 63), Villa del Parque (carrera 1 A12 # 61 A 120), Aguacatal (avenida 15 Oeste # 7 - 20), Alfonso López (calle 70 # 7 - 03), El Troncal (calle 36 # 11 B 21), Santa Mónica Residencial (calle 26 con avenida 6 Bis Norte), Siloé sector La Nave (calle 1 # 39 - 42) y Tequendama (calle 5 A # 41 - 20).

La empresa reiteró la importancia de que los habitantes de los sectores afectados tomen las precauciones necesarias, especialmente en el almacenamiento temporal de agua y el uso mesurado mientras duren las intervenciones. Todas estas actividades responden al objetivo de mejorar la calidad y continuidad en la prestación del servicio de acueducto para la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán suspensión de agua este martes?

Los barrios afectados por la suspensión del suministro de agua, de acuerdo con Emcali, incluyen La Isla, Quintas de Salomia, Jorge Eliécer Gaitán, Terrón Colorado, San Fernando Viejo, La Flora, Atanasio Girardot, Villa del Parque, Aguacatal, Alfonso López, El Troncal, Santa Mónica Residencial, Siloé sector La Nave y Tequendama. El corte se realizará entre las 8:00 a.m. y las 11:00 p.m.

¿Por qué Emcali realiza cortes de agua programados en Cali?

Emcali efectúa cortes de agua programados para desarrollar trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto, como reposición de válvulas y optimización de la infraestructura. Estas labores son necesarias para garantizar la calidad y estabilidad del servicio en el mediano y largo plazo, según la información oficial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.