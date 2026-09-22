La Fiscalía General de la Nación avanza en los trámites para imputar como persona ausente a Zulma Guzmán, señalada como principal sospechosa de la muerte de dos menores de edad ocurrida en Bogotá en abril de 2025, en un caso relacionado con unas frambuesas contaminadas con talio.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión permitiría que el proceso de judicialización avance sin la presencia física de Guzmán en las audiencias, debido a que, según información conocida por Noticias RCN, la mujer no habría atendido los requerimientos realizados por las autoridades.

(Lea también: Salen a la luz nuevos detalles del caso de Zulma Guzmán: hay revelación clave)

El caso se remonta a abril de 2025, cuando dos menores de edad, compañeras de colegio, se encontraban en la vivienda de una de ellas. Hasta ese lugar llegaron unas frambuesas enviadas mediante una aplicación de domicilios como parte de un regalo. Las menores consumieron las frutas y, horas después, comenzaron a presentar complicaciones de salud.

Lee También

La investigación posteriormente estableció que las frambuesas estaban contaminadas con talio, un metal altamente tóxico e inodoro. Las dos menores fallecieron y otras dos personas también resultaron afectadas tras la exposición a la sustancia.

¿Por qué investigan a Zulma Guzmán?

La investigación adelantada por la Fiscalía en Bogotá llevó a los investigadores hasta Guzmán, quien habría sido la persona encargada de enviar las frambuesas a la vivienda de una de las víctimas.

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue que, pocos días después de la muerte de las menores, la mujer salió de Colombia con destino a Argentina, país que frecuentaba debido a actividades económicas.

Aunque inicialmente ese desplazamiento no necesariamente estaba relacionado con el caso, posteriormente cobró relevancia para los investigadores cuando Guzmán pasó a estar bajo sospecha.

A partir de entonces, la Fiscalía inició su búsqueda y llegó incluso a solicitar la colaboración internacional mediante una circular de Interpol. La mujer fue localizada el 17 de diciembre en aguas del río Támesis, en Londres, de acuerdo con la información divulgada sobre el caso.

En ese momento circularon versiones según las cuales habría intentado quitarse la vida. Sin embargo, cualquier afirmación sobre sus intenciones debe entenderse dentro de las versiones conocidas del caso y no como un hecho judicialmente establecido.

Las autoridades británicas lograron estabilizarla y trasladarla a un centro médico para recibir atención y ser valorada. Mientras tanto, desde Colombia comenzaron los trámites encaminados a solicitar su extradición.

Dentro de las gestiones realizadas por las autoridades colombianas se contempló incluso que, en caso de concretarse su regreso al país, Guzmán fuera recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. Según la información conocida sobre el proceso, una comisión llegó a Colombia durante este año para revisar las condiciones en las que eventualmente permanecería la mujer si las autoridades correspondientes autorizan su traslado. Sin embargo, su situación jurídica continúa pendiente de varias decisiones internacionales.

Ante la falta de comparecencia de Guzmán a los requerimientos de las autoridades, la Fiscalía estaría preparando una estrategia para avanzar con el proceso penal en Colombia.

Noticias RCN informó que el ente acusador alista una imputación como persona ausente, figura que permite adelantar la judicialización cuando se cumplen los requisitos legales y el investigado no comparece pese a los llamados de las autoridades.

(Vea también: Hermano de Zulma Guzmán rompió el silencio y dio detalles: “Llevábamos más de 7 años sin tener contacto”)

Según fuentes citadas por el medio, la negativa de Guzmán a atender los requerimientos podría estar retrasando los procedimientos relacionados con su extradición.

De concretarse la imputación, la Fiscalía buscaría avanzar en el proceso penal mientras continúan los trámites para lograr que la mujer responda ante la justicia colombiana.

Por ahora, Guzmán mantiene la condición de sospechosa e investigada, por lo que será la justicia la encargada de determinar su eventual responsabilidad en la muerte de las dos menores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.